Umut Akyürek'in "TikTok kapatılsın" çıkışına Yeşim Salkım'dan destek

Sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Görüntülerin kısa sürede yayılması sonrası sessizliğini bozan Akyürek, kızının davranışını “şuursuzluk” olarak nitelendirirken, TikTok ve popüler kültüre yönelik sert açıklamalarda bulundu.

“BU İŞİN ÇİVİSİ ÇIKTI"

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Umut Akyürek, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisini eleştirerek bazı ünlü isimleri de hedef aldı. Akyürek, “Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden bu haldeyiz. Bu işin çivisi çıkmış, daha da çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

TİKTOK'A SERT TEPKİ

Ünlü sanatçı açıklamasının devamında TikTok platformunu da hedef aldı. Akyürek, “TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

YEŞİM SALKIM'DAN DESTEK GELDİ

Akyürek’in açıklamalarına destek veren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu. Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İki kızım var ve sevgili Umut Akyürek sizi çok iyi anlıyorum ve destekliyorum. #tiktokkapatılsın diye aylardır ben de söylüyorum ancak bu konuda devletin makamları oldukça duyarsız” ifadelerini kullandı.

“KADIN BİR ŞEY ANLATIYOR"

Yeşim Salkım paylaşımında ayrıca televizyon programları ve dizileri de eleştirerek, “Uyuşturucu ve gençliğin gidişatına bakarsanız oldukça haklı. Olay bir pazıldır. İçinden istediğini alıp magazinleştirenler yanlış yoldasınız. Kadın bir şey anlatıyor” sözlerine yer verdi.