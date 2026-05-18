Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Almanya, NATO’nun güneydoğu kanadındaki savunma kapasitesini güçlendirme planı kapsamında önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye patriot hava savunma sistemi konuşlandıracak.

Alman yetkililer tarafından yapılan açıklamada, görevin NATO’nun bölgedeki hava sahası korumasını artırmayı amaçladığı belirtildi.

Alman ordusu bünyesinde oluşturulacak “Hava ve Füze Savunma Görev Gücü”nün, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde çalışacağı ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanlığı, konuşlandırmanın NATO’nun entegre hava ve füze savunma sistemi çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı.

ABD BİRLİĞİNİN YERİNİ ALACAK

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, görevin NATO içindeki sorumluluk paylaşımının bir parçası olduğuna dikkat çekerek, Almanya’nın ittifak içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Pistorius, gönderilecek patriot birliği ve yaklaşık 150 askerin, halihazırda Türkiye’de konuşlu bulunan ABD birliğinin yerini alacağını belirtti.

HAVA SAVUNMASINA KATKI VURGUSU

Alman Hava Kuvvetleri’nin uluslararası alanda saygın bir görev icra ettiğini dile getiren Pistorius, daha önceki görev deneyimlerine atıf yaparak, “Profesyonellikleriyle NATO hava sahasının korunmasına önemli katkı sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Mevcut planlamaya göre Alman patriot birliği, Haziran 2026’da göreve başlayacak ve Eylül 2026’ya kadar Türkiye’de konuşlu kalacak. Görev süresince birlik, NATO’nun hava ve füze savunma ağına entegre şekilde faaliyet gösterecek.

Kaynak: AA