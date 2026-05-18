Haberler

Cenk Eren'den çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi

Cenk Eren'den çok tartışılacak 'çocuksuz uçuş' önerisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uçak yolculuğu sırasında hep bir ağızdan ağlayan çocuklardan rahatsız olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı Cenk Eren, sosyal medyada tartışma yaratan bir öneriyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, yoğun uçuş yapılan hatlarda bazı seferlerin “çocuksuz uçuş” olarak düzenlenebileceğini savunurken, paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri Eren’e hak verirken, kimileri ise önerinin ayrımcılık anlamına geldiğini öne sürdü.

  • Cenk Eren, uçakta çocukların ağlaması üzerine bazı uçuşların 'çocuksuz sefer' olarak düzenlenmesini önerdi.
  • Eren, önerisini THY'yi etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.
  • Öneri sosyal medyada destek ve ayrımcılık eleştirileriyle karşılandı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren’den sosyal medyada çok konuşulacak bir öneri geldi. Uçak yolculuğu sırasında çok sayıda çocuğun ağlaması üzerine paylaşım yapan ünlü şarkıcı, bazı uçuşların “çocuksuz sefer” olarak düzenlenmesini önerdi.

“KORO HALİNDE AĞLIYORLAR"

Cenk Eren paylaşımında, “Şu an İstanbul’dan başka bir yere seyahat ediyorum. Uçakta sayabildiğim kadarıyla 8-10 ufak çocuğumuz var ve koro halinde ağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“BİR SEFER ÇOCUKSUZ OLSUN" 

Ünlü şarkıcı, “Eğer linçe uğramayacaksam örnek İstanbul’dan Antalya’ya günde 10 sefer varsa bunun 1 seferi çocuksuz sefer olabilir mi?” sözleriyle dikkat çeken bir öneride bulundu. Eren, gönderisine THY'yi de etiketledi.  

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ 

Acil durumlar için ayrı bir çözüm bulunabileceğini de belirten Cenk Eren’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar öneriye destek verirken, bazıları ise uygulamanın ayrımcılık olacağını savundu.

Yapılan yorumlar arasında, "Cenk bey gönlü güzel insanısınız. pati sevginize gurban olurum. bebeklerimiz 1 saat ağlasın. empati yapın...size denk gelmiştir.. tolerans eşiğinizi büyütün lütfen.." de vardı, "Yok valla bizede denk geliyor her yerde ağlıyorlar hiç normal duran oturan çocuk yok neden böyleleri" şeklinde yorumlar da...

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum

İsrail'in son barbarlığına Erdoğan'dan sert tepki
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli

TFF'ye "Lig tescil edilmemeli" çağrısı yapan bir takımımız var
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
'İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak' iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

İYİ Parti'den istifa eden vekille ilgili çarpıcı "İmamoğlu" iddiası