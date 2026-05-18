Cenk Eren'den çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Uçak yolculuğu sırasında hep bir ağızdan ağlayan çocuklardan rahatsız olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı Cenk Eren, sosyal medyada tartışma yaratan bir öneriyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, yoğun uçuş yapılan hatlarda bazı seferlerin “çocuksuz uçuş” olarak düzenlenebileceğini savunurken, paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri Eren’e hak verirken, kimileri ise önerinin ayrımcılık anlamına geldiğini öne sürdü.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren’den sosyal medyada çok konuşulacak bir öneri geldi. Uçak yolculuğu sırasında çok sayıda çocuğun ağlaması üzerine paylaşım yapan ünlü şarkıcı, bazı uçuşların “çocuksuz sefer” olarak düzenlenmesini önerdi.
“KORO HALİNDE AĞLIYORLAR"
Cenk Eren paylaşımında, “Şu an İstanbul’dan başka bir yere seyahat ediyorum. Uçakta sayabildiğim kadarıyla 8-10 ufak çocuğumuz var ve koro halinde ağlıyorlar” ifadelerini kullandı.
“BİR SEFER ÇOCUKSUZ OLSUN"
Ünlü şarkıcı, “Eğer linçe uğramayacaksam örnek İstanbul’dan Antalya’ya günde 10 sefer varsa bunun 1 seferi çocuksuz sefer olabilir mi?” sözleriyle dikkat çeken bir öneride bulundu. Eren, gönderisine THY'yi de etiketledi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Acil durumlar için ayrı bir çözüm bulunabileceğini de belirten Cenk Eren’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar öneriye destek verirken, bazıları ise uygulamanın ayrımcılık olacağını savundu.
Yapılan yorumlar arasında, "Cenk bey gönlü güzel insanısınız. pati sevginize gurban olurum. bebeklerimiz 1 saat ağlasın. empati yapın...size denk gelmiştir.. tolerans eşiğinizi büyütün lütfen.." de vardı, "Yok valla bizede denk geliyor her yerde ağlıyorlar hiç normal duran oturan çocuk yok neden böyleleri" şeklinde yorumlar da...