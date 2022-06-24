Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Marmaris'in Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

GÜVENLİK KORİDORU AÇILDI

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

ZARARIN BÜYÜKLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi. Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

YANGININ İLK BAŞLADIĞI ALAN DA YER ALDI

Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı. Görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.