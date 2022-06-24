Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi - Haberler

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Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan orman yangını farklı noktalarda devam ediyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterirken, alevlere sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Öte yandan orman yangını havadan da görüntülendi, yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Marmaris'in Bördübet Adalar mevkiinde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Öte yandan ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği orman yangını, havadan görüntülendi. Yangının geniş bir alana yayıldığı gözlemlenirken, zararın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Yeşil alanların siyaha döndüğü yangın bölgesi görüntülere yansıdı. Görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkii arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Türkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Orman Yangını Marmaris Güncel Haberler

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