Türkiye'de 2023 böyle geçti: Şubat

Türkiye, şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı illerdeki deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi, ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Türkiye'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da etkili olan deprem nedeniyle bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Türkiye'ye 70'e yakın ülke arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.

Depremzedeler için tüm kurum ve kuruluşlar ile gönüllüler seferber olurken yardım için yola çıkanlar araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:

2 ŞUBAT

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına üçüncü kez seçildi.

4 ŞUBAT

Olumsuz hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Ankara'da yaşayan Erzurumlular, kar yağışını davullu zurnalı halayla karşıladı. THY 238 seferini iptal etti. Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat'ta birçok yol ulaşıma kapandı, 43 ilde eğitime ara verildi.

6 ŞUBAT

Türkiye, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Türkiye genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında ilk etapta 13 Şubat'a kadar eğitime ara verildi.

AFAD, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı, 8 Şubat'ta da tutuklandı.

7 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız." dedi. Erdoğan, arama kurtarma faaliyetleri ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için depremden etkilenen 10 ili kapsayacak ve 3 ay sürecek OHAL kararı aldıklarını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Depremin ikinci gününde, depremzedeler yurtlara, üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara yerleştirilmeye, yaralananlar ise Sağlık Bakanlığı ve TSK'ya bağlı uçaklarla farklı illere nakledilmeye başlandı.

AFAD bölgeye ilk etapta 13 bin 740 kişilik arama kurtarma ekibi, 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesini gönderdi. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne depremin ardından 110 bin 41 kişi başvurdu.

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan uçaklar Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.

İçişleri Bakanlığı, 10 bine yakın polis, 18 bin jandarma, 7 bin 510 gönüllü ve 5 bin 219 güvenlik korucusunun da bölgeye gönderildiğini açıkladı. Çalışmalara destek için çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığının 1000'e yakın ambulansı, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli 5 bin sağlık personeli bölgeye taşındı.

TSK, oluşturduğu "hava yardım koridoru"ndan, aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 54 hava aracı ve 10 gemisiyle arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemelerini bölgeye sevk etti.

Türk Kızılayın deprem bölgesine sevk ettiği 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı. Kızılay'a ilk gün yapılan gönüllü kan bağışı 40 bin üniteyi geçti, kan bağışının günlere yayılarak yapılması istendi.

Sadece THY, Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya düzenlenen 80 sefer ile 11 bin 780 gönüllüyü deprem bölgesine taşıdı. Türkiye'nin dört bir yanından özel araçlarıyla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkan gönüllüler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle araç girişi, afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç durduruldu.

Yaklaşık 70 ülke, deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'ye destek için sıraya girdi. Farklı ülkelerden gelen yardım ekipleri afet bölgesine yönlendirildi.

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra çıkarıldı.

8 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Pazarcık ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, depremlerden etkilenen ailelere onar bin lira destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan daha sonra Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldı, İskenderun ve Adana'da incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazında kalan anne Döndü Akçakaya ile 4 yaşındaki kızı Gülsüm Ela, depremden 62 saat sonra kurtarıldı.

Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan, 2'si enkazdan kurtarılmış 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi. Bebekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bebekleri ziyaret etti.

9 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'ta depremin ardından 1 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi Ela Hamoko, depremin 81'inci saatinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince enkazdan kurtarıldı.

Şanlıurfa ve Kilis'teki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, AFAD ekipleri, depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, depremden etkilenen 10 ilde yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve YİBO'larda 450 bin kişiye konaklama hizmeti verildiği açıklandı. Eğitim-öğretime verilen ara Türkiye genelinde 20 Şubat'a kadar uzatıldı.

10 ŞUBAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Kurum, 10 ilde eş zamanlı Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacaklarını açıkladı.

Deprem nedeniyle LGS'ye ve YKS'ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularından muaf tutulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ve Malatya'da çadır kentleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta. Canla başla mücadeleye katılmaktadırlar." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olanlar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun öngördüğü tüm tedbir kararlarının alındığını bildirdi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Coşkun'un, Karadağ'a kaçacağı öğrenildi. Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklandı.

11 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Diyarbakır ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği Diyarbakır'da, üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini, KYK yurtlarının tamamının depremzedelerin barınması amacıyla kullanılacağını açıkladı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının yarattığı enerjiye sahip olduğunu açıkladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı, depremin 131'inci, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde küçük Şengül, 132'nci saatinde enkazdan çıkarıldı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki evinde 81 yaşında hayata veda etti. Doçent olduğu 1968'de CHP'ye girerek siyasal yaşama atılan Deniz Baykal, 9 Eylül 1992'de toplanan kurultayda 54 yaşında Genel Başkanlığa seçildi. Baykal, 1974'te Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı, 30 Ekim 1995'te kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

12 ŞUBAT

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden 163 saat sonra 62 yaşındaki Nazife Yılmaz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki enkazdan çıkarıldı.

13 ŞUBAT

Depremin etkilediği illerdeki arama kurtarma çalışmaları sırasında inanılması güç kurtarılma anları yaşandı. Depremden 177 saat sonra 35 yaşındaki Bünyamin İdacı Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'nın enkazından, 26 yaşındaki Derya Akdoğan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Korkmaz Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı.

Depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki "Miray" isimli çocuk Adıyaman'daki Bozbey Apartmanı'nın, 70 yaşındaki Nuray Gürbüz ise Antakya'daki 3 katlı binanın enkazından kurtarıldı.

Depremin 182'nci saatinde Antakya'da 12 yaşındaki çocuk ile 183'üncü saatte Hüseyin Berber mahsur kaldıkları binanın enkazından çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

14 ŞUBAT

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kahramanmaraş merkezli depremler gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada, depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini, bu kişilerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100'er bin lira nakdi yardımda bulunulacağını bildirdi.

15 ŞUBAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 124 şüpheli tutuklandı. Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda da 24 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.

Depremden etkilenen Elazığ, afet bölgesi ilan edilen iller arasına alındı. Depremden etkilenen illerdeki ailelerin hesaplarına onar bin liralık yardım yatırılmaya başlandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, sahadan gelen bilgiler ışığında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğunun belirlendiğini bildirdi. Tatar, "Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858." dedi.

Depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 228. saatinde ise Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından bir kadın ve iki çocuk çıkarıldı.

11 ili etkileyen depremler için Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında "Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası" düzenlendi. 115 milyar 100 milyon liralık bağış rakamına ulaşılan kampanyaya 9 milyonu aşkın SMS gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayına telefon bağlantısıyla katıldı, "Bugünkü kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır." dedi.

Depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman'da bulunan 150 kişilik Meksika ekibinin köpeği Proteo, çalışmalar sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Proteo deprem enkazından 3 kişinin çıkarılmasında önemli rol oynamıştı.

16 ŞUBAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesinde zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını verdiklerini ve 11 ilde süreci eş zamanlı yürüttüklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. Ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Ölmez'in tedavisine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde başlandı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi enkazındaki çalışmalar sonucu 29 yaşındaki Neslihan Kılınç depremin 258. saatinde kurtarıldı.

18 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenenler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlattıklarını, kampanya aracılığıyla hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceğini söyledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi, depremden 296 saat sonra çıkarıldı. Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

19 ŞUBAT

Depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

20 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve birlik komutanlarıyla Hatay'dan video konferans aracılığıyla yapılan toplantıda, "Depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasını yalanladı. Akar, deprem sonrası harekat merkezlerinin süratle yapılması gerekenleri yaptığını, saat 04.30'da birliklerden rapor istendiğini, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına "hazır ol" emri verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da yaptığı açıklamada, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerinde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlanacağını açıkladı. Eğitime verilen ara Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay, ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay ertelendi. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafın Halk Bankasından kullandığı Hazine destekli kredi ödemeleri 6 ay, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredileri 1 yıl ertelendi.

Kamu bankaları, depremde hayatını kaybedenlerin kredi borçlarını sildi, hükümet 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladı.

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ikinci bir deprem daha kaydedildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

21 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere ilişkin, "Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen TSK çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da doğum yapan depremzede kadın, kız bebek dünyaya getirdi.

23 ŞUBAT

Adıyaman'da kurulan Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını bildirdi. Kurum, "11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak önceliğimiz. Buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara Bölgesi'nde de aynı kararlılığı ortaya koymak zorundayız." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 171 kişinin tutuklandığını, bunlardan 78'inin müteahhit, 64'ünün yapı sorumlusu, 11'inin yapı sahibi olduğunu, 18 kişinin ise binada değişiklik yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Diyarbakır Galeria İş Merkezi ile üstündeki sitede bulunan 7 kedi, yıkım çalışmalarına ara verilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

24 ŞUBAT

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li terörist Halil Menci'yi Suriye'deki özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüştü. Erdoğan, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten liderlere sergiledikleri dayanışma için teşekkür etti.

25 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili gözaltına alındı. Kavak, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

26 ŞUBAT

MHP Genel Başkanı Bahçeli, tribünlerde hükümet aleyhine sloganlar atılması üzerine Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı.

27 ŞUBAT

Adıyaman'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum." dedi.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.04'te gerçekleşen 29 binanın yıkıldığı depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı, 32 kişi enkazdan kurtarıldı.

28 ŞUBAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini düzenleyenlerden PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti.