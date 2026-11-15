Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı Haber Videosunu İzle
İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
2 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ile ABD arasında Orta Doğu'da tırmanan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki Riffa Hava Üssü'nde bulunan ABD hava savunma radarına 6 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediğini duyurduğu saldırının görüntülerini yayımladı.

  • İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki Riffa Hava Üssü'nde bulunan ABD hava savunma radarına 6 İHA ile düzenlediğini açıkladığı saldırının görüntülerini yayımladı.
  • İran, saldırının ABD'nin Patriot hava savunma sistemine ait radarı hedef aldığını ve İHA'ların tam isabet sağladığını öne sürdü.
  • Saldırı sırasında Bahreyn'de sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri unsurlarına yönelik gerçekleştirdiğini açıkladığı operasyonla ilgili yeni görüntüler paylaştı.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 6 İHA'nın Riffa Hava Üssü'nde bulunan ABD hava savunma radarını hedef aldığı belirtilmişti.

İran tarafı, saldırının ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı başlatılan misilleme operasyonunun ikinci aşaması olduğunu duyurmuştu.

PATRIOT RADARI HEDEF ALINDI

İran kaynakları, saldırının ABD'nin Patriot hava savunma sistemine ait radarı hedef aldığını ileri sürdü. Devrim Muhafızları, İHA'ların hedeflerine tam isabet sağladığını iddia ederken operasyon sırasında meydana gelen patlama seslerinin Bahreyn'in farklı bölgelerinden duyulduğunu savundu.

BAHREYN'DE ALARM VERİLDİ

Saldırı açıklamasının yapıldığı saatlerde Bahreyn'de siren sesleri yükseldi. Ülkedeki yetkililer, vatandaşlara güvenli bölgelere geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, halka sakin olmalarını ve gelişmeleri resmî kanallardan takip etmelerini tavsiye etti.

Bölgede patlama sesleri duyulduğu aktarılırken yetkililer ilk uyarılarında tehdidin kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ABD DAHA ÖNCEKİ SALDIRI İDDİASINI YALANLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları, 13 Kasım'da da Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını hedef alarak imha ettiğini öne sürmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu saldırıyla ilgili açıklamasında, Bahreyn'e yönelen 2 İran İHA'sının düşürüldüğünü bildirmişti.

CENTCOM, olayda herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediğini açıklamıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEN SERT MESAJ

İran Devrim Muhafızları, son operasyon açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime de değindi.

Boğazın kapalı kalacağını savunan İran tarafı, ABD'nin yeni saldırılarına daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Bahreyn'deki ABD radarına yönelik saldırının görüntülerinin yayımlanmasıyla birlikte gözler Washington yönetiminin vereceği yanıta çevrildi.

İlgili Haberler
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu23İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçtiTrump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti
Bahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrıBahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrı
Trump'ın İran kararında Erdoğan etkisi! Saldırıları askıya almayı değerlendirdiği öne sürüldüTrump'ın İran kararında Erdoğan etkisi! Saldırıları askıya almayı değerlendirdiği öne sürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Sabah yürüyüşü yapan kadına maymun saldırdı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorlar11

Halk sokağa çıkmaya korkar oldu! Nereden çıkacakları hiç belli değil
ABD'de işler çığırından çıktı! 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti

Kaos büyüyor! Haberler art arda gelince Beyaz Saray alarma geçti
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Şehidin annesi rüyasında oğlunun cami istediğini gördü! Altınlarını bozdurdu, baba inşaatta ter döküyor

Rüyasında şehit oğlu ondan bir şey istedi! Altınlarını bozdurdu
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Şimdi sarayin abd nin israilin itleri yorumlara toplanir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

BIRAVO İRAN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
Farah Zeynep Abdullah'tan İbrahim Tatlıses ve Asena çıkışı: Dünya saçması!

İbrahim Tatlıses ve Asena'yı örnek gösterdi! Öfkesini gizleyemedi
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada

"Verilmiş sadakası varmış" dedirten görüntü
Bahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrı

Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu! Vatandaşlara korkutan uyarı
Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Boşanıyorlar denmişti! Tek kareyle herkese yanıt verdiler
Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla