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İzmir Başsavcılığı, Prof. Dr. Gürüz'e sosyal medya paylaşımından soruşturma açtı

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İzmir Başsavcılığı, Prof. Dr. Gürüz'e sosyal medya paylaşımından soruşturma açtı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ilişkin X paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Gürüz, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırarak Mardinli kardeşlerinden özür diledi.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gürüz'ün sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesindeki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu ifade edilerek, buna ilişkin başsavcılık tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Gürüz, sosyal medya platformu X üzerinden, Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini kullanmıştı.

Gürüz, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmış ve "Değerli İzmirliler ve Mardinli kardeşlerim, sayın vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın paylaşımı üzerine Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır. İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim" mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: ANKA
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