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A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

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A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde kötü haber geldi. Omzundan sakatlanan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maç kadrosundan çıkarıldığı, Fransa karşısında kaleyi Berke Özer'in koruyacağı belirtildi.

  • Omzundan sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır, Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı; kalede Berke Özer ilk 11'de başlayacak.
  • Fransa-Türkiye maçı 22.45'te Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
  • Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk 5 maçını kaybederek son maç öncesi grubun son sırasında yer alıyor.

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kaleci mevkisinde zorunlu değişikliğe gidildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır, Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı.

KALE BERKE ÖZER'E EMANET

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası Fransa karşılaşmasında kaleyi Berke Özer koruyacak. Sabuncuoğlu, milli kalecinin kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacağını bildirdi.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Robert Jones olacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

A MİLLİ TAKIM GRUPTA SON SIRADA

UEFA Uluslar A Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Türkiye, grupta oynadığı ilk 5 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, son maç öncesinde grubun son sırasında bulunuyor.

Milli takım, ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olurken, Bursa'da İtalya'ya 4-1, Belçika deplasmanında 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, son olarak İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Sakatlanma felan yok performansı kötü berke oynadın dşye çıkardılar

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Haber YorumlarıUnver S:

Montella nın başını Kerem inadı yaktı Sergeni de Barış inadı yakacak

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ugurcan sakatligi taktik yalan ! sergen berkeyi kadroya Aldi ve ilk 11e koydu.

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Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Kovacan

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