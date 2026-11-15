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Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı

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Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı
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Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, futbolcunun sevgilisi China Suárez'i hedef alan açıklamalarıyla sert bir çıkış yaptı. Türkiye'ye taşınma ve ev satın alma süreciyle ilgili ağır iddialarda bulunan Nara, cinsel içerikli sözler kullanırken çocuklara yönelik şiddet suçlamalarıyla da dikkat çekti.

  • Wanda Nara, Instagram üzerinden Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'i hedef alan cinsel içerikli ifadeler içeren bir açıklama yayımladı.
  • Nara, Suárez'in Şilili bir adamı tehdit ve dolandırıcılıkla bir ev satın aldığını ve Türkiye'ye taşınmak için bir aileden eksik parayı istediğini öne sürdü.
  • Nara, Suárez'in çocuklarının şiddete maruz kaldığını iddia ederek onu çocuklarını bu durumdan uzaklaştırmaya çağırdı.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, futbolcunun sevgilisi China Suárez'i hedef alan çok sert bir açıklama yaptı. Nara, Suárez'in Türkiye'deki yaşamına ve satın aldığı eve ilişkin çarpıcı iddialarda bulunurken, kullandığı cinsel içerikli ifadelerle de dikkat çekti. Çocuklara yönelik şiddet iddialarını da gündeme getiren Nara'nın sözleri, ikili arasındaki gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

"TÜRKİYE'DE BİR AİLEYE İHTİYACI OLAN O APTALDAN PARA İSTEDİ"

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı açıklamada China Suárez'in ev satın almak için başvurduğu yöntemlere ilişkin ağır suçlamalarda bulundu.

Nara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başarılı hanımefendi, Şilili adamı tehdit edip dolandırarak satın aldığı evi sattı. Ancak parası yetmeyince, Türkiye'de bir aileye ihtiyacı olan o aptaldan, San Jorge'de ev sahibi olabilmek için eksik kalan parayı istedi. Böylece para karşılığında Türkiye'ye taşınıp orada yaşayabildi.”

Nara'nın bu sözlerinde geçen tehdit ve dolandırıcılık suçlamaları, kendisine ait iddialardan oluşuyor.

"BENİM GİBİ S... ÇEKMEYİ ÖĞREN"

China Suárez'in kariyerini de hedef alan Wanda Nara, açıklamasının devamında oldukça ağır ve cinsel içerikli ifadeler kullandı.

“Senin başarıların sana bir köpek kulübesi bile aldıramadı. Benim gibi s... çekmeyi öğren, o zaman işlerin daha iyi gider.”

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN ŞİDDET SUÇLAMASI

Wanda Nara, açıklamasının devamında çocuklarını şiddetten uzaklaştırmayı başardığını savunarak China Suárez'e yönelik ciddi iddialar ortaya attı.

“Ben yeteneğim sayesinde çocuklarımı şiddetten uzaklaştırmayı başardım. Sen ise hâlâ sessiz, itaatkâr ve erkeğine körü körüne bağlı yaşıyorsun. Üstelik kendi çocuklarının da aynı şeyleri yaşadığını görüyorsun.”

"ÇOCUKLARINI ZARARDAN UZAKLAŞTIR"

Nara, paylaşımının sonunda cinsel içerikli ifadesini bir kez daha tekrarlayarak Suárez'e şu sözlerle seslendi:

“Sana s... çekmeye başlamanı ve çocuklarını bu zarardan uzaklaştırmanı tavsiye ediyorum.”

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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