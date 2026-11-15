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Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para

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Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
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Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yolların ayrıldığı Dirk Kuyt'a ödenen tazminat niteliğindeki tutar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan maaşı ve Şampiyonlar Ligi bonusuyla birlikte toplam 1 milyon 125 bin euro ödediği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, teknik ekipte yapılan yeniden yapılanma sonrası Dirk Kuyt ile yollarını ayırdı.
  • Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt'a yaptığı toplam ödemenin 1 milyon 125 bin euroya ulaştığı iddia edildi.
  • Ödemenin 1 milyon euroluk kısmı sezon sonuna kadar olan maaş ödemelerinden, 125 bin euroluk kısmı ise sözleşmedeki Şampiyonlar Ligi bonusundan oluştu.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından teknik ekipte değişikliğe gidildi. Sezon başında İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak sarı-lacivertli kulübe katılan Dirk Kuyt, yeni teknik ekibin planlamasında yer almadı. Bunun üzerine 46 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcıyla yollar ayrılırken, ayrılığın Fenerbahçe'ye maliyeti de ortaya çıktı.

KUYT'A 1 MİLYON 125 BİN EURO ÖDENDİ

Ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Dirk Kuyt'ın sözleşmesinde sezon sonuna kadar yer alan maaş yükümlülüklerini karşıladı. Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi bonusunun da ödemeye dahil edildiği belirtildi. Böylece sarı-lacivertli kulübün Kuyt'a yaptığı toplam ödemenin 1 milyon 125 bin euroya ulaştığı ileri sürüldü.

ÖDEMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Dirk Kuyt'a ödendiği belirtilen tutarın 1 milyon euroluk bölümünü sezon sonuna kadar olan maaş ödemeleri oluşturdu. Kalan 125 bin euronun ise Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinde bulunan Şampiyonlar Ligi bonusundan kaynaklandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin teknik ekipte gerçekleştirdiği yeniden yapılanmanın ardından ortaya çıkan bu maliyet, Dirk Kuyt ayrılığının ekonomik boyutunu da gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Durmaz:

Emre’nin eline sağlık gelir gelmez zarara soktu kulubu

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıHakan Yücelen:

Emre ego yaparsk gönderdi adamı yanlış yaptı

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Haber YorumlarıTarzoptik Optik:

Krzler kombine alıyor forma alıyor kskdlfl .. bu tiplerde havadan para kazanıyor .. kdldld kerzler tv başında bunlar para basıyor kdlldld

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