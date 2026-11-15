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Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

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Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt
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Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialar, oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yalanlanmıştı. Ayrılık söylentilerinin ardından Lara Paşalı, eşiyle ayna karşısında çekildiği fotoğrafı paylaşarak iddialara yanıt verdi.

  • Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialar, Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketi tarafından yalanlandı.
  • Lara Paşalı, eşiyle ayna karşısında çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak boşanma iddialarına yanıt verdi.
  • 2022 yılında evlenen çift, aynı yıl kızları Leyla Pera'yı dünyaya getirdi.

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialar magazin dünyasında konuşulurken çiftten dikkat çeken bir hamle geldi. Menajerlik şirketinin ayrılık haberlerini yalanlamasının ardından Lara Paşalı, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı yayımlayarak iddialara yanıt verdi.

BOŞANACAKLARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

2022 yılında evlenen Selahattin ve Lara Paşalı'nın yeniden ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Daha önce evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından ilişkilerine bir şans daha verdikleri belirtilen çiftin boşanacağı iddiaları üzerine Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden açıklama yapılmıştı.

Şirket, çiftin boşanacağı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

TEK KAREYLE İDDİALARA YANIT VERDİLER

Açıklamanın ardından Lara Paşalı'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı ile ayna karşısında çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayımladı.

Çiftin birlikte verdiği poz, boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt olarak yorumlandı.

2022 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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