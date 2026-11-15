Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı

Belçika'nın Brugge kenti yakınlarındaki Assebroek bölgesinde gerçekleştirilen yıkım çalışması, beklenmedik bir keşfe sahne oldu. Eski bir evin yıkımında görev alan F.M. (46), T.D. (46) ve P.K. (50), vinçle çalışma yaptıkları sırada kilerin altında gizli bir bölme olduğunu fark etti.

Yıkım planlarında yer almayan bölmede bir küp dolusu altın sikke bulundu. Güney Afrika Krugerrand'ları ve Belçika ECU sikkelerinden oluşan koleksiyonun toplam değerinin 240 bin euro, yaklaşık 13 milyon 337 bin lira olduğu belirlendi.

ALTINLARI KİMSEYE SÖYLEMEDEN PAYLAŞTILAR

The Brussels Times'ın haberine göre işçiler, buldukları hazineyi yetkililere bildirmek yerine kendi aralarında paylaşmayı tercih etti. Soruşturmada F.M.'nin 12 Krugerrand ve 55 Belçika ECU'sundan oluşan 67 sikkeyi Anvers'te 52 bin euroya sattığı ortaya çıktı. T.D.'nin kendi payına düşen altınları 30 bin euroya satarak elde ettiği parayı otomobillere ve kumara harcadığı belirlendi. Üçüncü işçi P.K.'nin ise hazineden bir altın sikke ve 2 bin euro aldığı tespit edildi.

BİR SÖYLENTİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

İşçilerin bulduğu hazine uzun süre gizli kalmadı. İşçilerden birinin keşiften bahsetmesinin ardından mücevher dolu bir çantayla ilgili söylentiler çevreye yayıldı. Durumun eski ev sahibinin ailesine ulaşması üzerine 2020 yılında şikayette bulunuldu. Böylece altınların nasıl bulunduğu ve kimler tarafından satıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Söz konusu evin, 2018 yılında mülkünü satarak huzurevine yerleşen yaşlı bir kadına ait olduğu öğrenildi. Dava sürecinde 93 yaşında olan kadının ve ailesinin, evin gizli bölmesindeki hazineden haberdar olmadığı belirtildi.

MAHKEME HIRSIZLIKTAN SUÇLU BULDU

Haziran ayında Brugge Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan üç işçinin avukatları, müvekkillerinin hırsızlık kastıyla hareket etmediğini savundu. Savunma tarafı, altınların tesadüfen bulunan gizli hazine kapsamında değerlendirilmesi ve bulan kişilerle yeni mülk sahibi arasında paylaştırılması gerektiğini ileri sürdü. Eski ev sahibinin temsilcileri ise bu görüşe karşı çıkarak 240 bin euro tazminat talep etti. Mahkeme, işçilerin hazineyi bulmuş olmalarının altınları kendi aralarında paylaşma ve satma hakkı vermediğine hükmetti. Üç işçi de altın sikkeleri çalmaktan ve satmaktan suçlu bulundu. Ancak aktarılan bilgilerde işçilere verilen cezaların miktarı belirtilmedi.

Kaynak: Haberler.com