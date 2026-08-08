TBMM'de Çocuk Suçları Tartışması: Milletvekilleri Çözüm Önerilerini Sıraladı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda çocukların suça sürüklenmesine ilişkin kanun teklifinin ikinci bölümü görüşülürken milletvekilleri düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "Çocukların suça sürüklenmesinde 25 yıllık politikalar sorgulanmalı" derken, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Kim ne kadar suç işliyorsa, ayrı ayrı cezalandırılmalı" dedi. YENİ Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "Bu musluğu kapatmadan yere yayılan suyu paspaslamaktır" ifadeleriyle cezaların artırılmasına dayalı yaklaşımı eleştirdi. YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise "Çocuk cinayetleri de politiktir" dedi.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda suç işleyen çocuklarla ilgili Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 ile 18'inci maddeleri kapsayan ikinci bölümü üzerine görüşmelere geçildi.

"ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİNDE 25 YILLIK POLİTİKALAR SORGULANMALI"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, teklifin ikinci bölümü üzerinde yaptığı konuşmada, binlerce çocuğun çetelere, uyuşturucuya, silaha ve suç ekonomisine sürüklenmesi durumunda yalnızca çocukların değil, 25 yıldır ülkeyi yönetenlerin politikalarının da sorgulanması gerektiğini söyledi. Sunat, Adalet Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında suça sürüklenen çocuk sayısının 186 bin 256, cumhuriyet başsavcılıklarında işlem gören dosya sayısının 435 bin 469, çocukların karıştığı suç sayısının ise 683 bin 823 olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı raporlarına göre 2025 yılında 478 çocuğun cinayet olaylarına karıştığını ifade eden Sunat, her 100 kasten öldürme olayının 15'inde faillerin çocuk olduğunu söyledi.

Çocukları içine çeken suç düzeninin yalnızca mahallelerdeki çetelerden ibaret olmadığını savunan Sunat, bunun uyuşturucunun uluslararası sevkiyatından şehirlerdeki dağıtımına kadar uzanan büyük bir suç ekonomisinin sonucu olduğunu belirtti. Sunat, çocukları suçtan uzak tutmak için aile politikalarının oluşturulması, okulların güçlendirilmesi, sosyal hizmet kapasitesinin artırılması, yoksullukla mücadele edilmesi ve bağımlılıkla mücadelenin etkin hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

"ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ BİLDİRİM DEĞİL KOORDİNASYON ESASINA DAYANMALI"

Teklifin 12'nci maddesine de değinen Sunat, çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durumun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Sunat, çocuk koruma sisteminin bildirim esasına değil, koordinasyon esasına dayanması gerektiğini söyledi. Kamu davası açılmasının devlete harekete geçme yükümlülüğü doğurduğunu ifade eden Sunat, düzenlemede hangi kurumun hangi süre içerisinde hangi tedbirleri alacağının belirlenmediğini belirterek, maddenin idare hukukunda beklenen belirlilik ve idarenin sorumluluğu ilkelerini tam anlamıyla karşılamadığını savundu.

"KİM NE KADAR SUÇ İŞLİYORSA, AYRI AYRI CEZALANDIRILMALI"

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, suça sürüklenen çocukların yaşları nedeniyle müsamaha gösterilmemesi gerektiğini savunarak, birden fazla suç işleyenlerin her suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğini söyledi. Şanlıtürk, "Kim ne kadar suç işliyorsa işlediği bu suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmalıdır" dedi. Şanlıtürk, organize suç şebekelerine kendilerini göstermek amacıyla masum insanların sokak ortasında öldürülmesine göz yumulamayacağını belirterek, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sözlerine atıfla, öldürme iradesini ayırt edebilen kişilerin 18 yaşın altında olsalar dahi yetişkinlerle aynı yasalarla yargılanması ve aynı cezaları alması gerektiğini ifade etti.

"2025 YILINDA 168 BİN 694 ÇOCUK SUÇA SÜRÜKLENDİĞİ İDDİASIYLA GÜVENLİK BİRİMLERİNE GETİRİLDİ"

YENİ Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan, çocukların suça sürüklenmesiyle mücadelede cezaların artırılmasının tek başına çözüm olmayacağını belirterek, çocukların suç örgütlerine sürüklenmesine neden olan yoksulluk, okuldan kopuş, çocuk işçiliği, uyuşturucu, şiddet ve sosyal hizmet eksikliği gibi sorunlara dikkati çekti. Özcan, 2022-2025 arasında çocukların ilişkilendirildiği organize suç olaylarında yüzde 236 artış yaşandığını, 2025 yılında 168 bin 694 çocuğun suça sürüklendiği iddiasıyla güvenlik birimlerine getirildiğini söyledi. Özcan, "Bir çocuk ikinci kez adalet sistemiyle karşılaştığında sorumuz 'Biz bu çocuğa birinci seferde neden ulaşamadık?' olmalıdır" dedi.

Çocuğun suç işledikten sonra aynı yoksulluk, şiddet ve suç ortamına geri bırakılmasının sorunu çözmeyeceğini belirten Özcan, yaklaşımı "Bu musluğu kapatmadan yere yayılan suyu paspaslamaktır" sözleriyle eleştirdi. Özcan, "Musluğu kapatmadığınız sürece o su yeniden taşacak ve ne yazık ki biz aynı sorunları yeniden yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK CİNAYETLERİ DE POLİTİKTİR"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, çocuk cinayetlerinin yalnızca bireysel olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, "Bu ülkede aklınıza gelen iyi ya da kötü olayların tamamı politiktir, dolayısıyla çocuk cinayetleri de politiktir" dedi. Yücel, 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bir başka 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesini hatırlatarak, "Bugün 15 yaşındaki bir çocuğun elinde bıçak görüyoruz. Peki, o bıçağı eline alana kadar görmediğimiz yılları ne yapacağız?" diye sordu. Yücel, olayların aile, okul, sosyal çevre, ekonomik koşullar ve dijital ortamlarla açıklanmasının Ahmet Minguzzi'yi geri getirmeyeceğini, daha fazla hapis cezasının da çözüm olmayacağını söyledi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, komisyonların Genel Kurul çalışmalarına katılamayacağının anlaşılması üzerine birleşimi kapattı. Buldan, Genel Kurulun 8 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere yeniden toplanacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA