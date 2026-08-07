Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde yaşanan su sıkıntısının çözümü için çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Erkan Çağlar vatandaşlara çağrıda bulundu. Belediyenin mevcut gelirlerinin personel maaşlarını dahi karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Çağlar, su altyapısında ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için tahsilatların önem taşıdığını söyledi.

"GELEN GELİRİMİZ MAAŞLARA DAHİ YETMİYOR"

Beldedeki su sorununun çözümü için havuz, boru, hazır beton, çimento ve su motoruna ihtiyaç duyulduğunu belirten Çağlar, belediyenin bu yatırımları kendi bütçesiyle karşılamakta zorlandığını ifade etti. Vatandaşlardan su faturalarını düzenli ödemelerini isteyen Çağlar, "Bize çimento lazım, hazır beton lazım, boru lazım, su motoru lazım. Bunlar için de para lazım. Ben kendi cebimden alıp takabilecek konumda değilim. Gelen gelirimiz maaşlara dahi yetmiyor" dedi.

İller Bankası'ndan belediyeye aktarılan ödeneğin personel giderlerini karşılamadığını öne süren Çağlar, her ay yaklaşık 600-700 bin liralık açık oluştuğunu söyledi. Belediyenin mali yükünü hafifletmek amacıyla zaman zaman kendi maaşından ve belediye şirketinin alacaklarından feragat edildiğini anlatan Çağlar, buna rağmen su tahsilatlarında istenilen seviyeye ulaşılamadığını kaydetti.

"SU YOK DEMESİNİ BİLİYORSANIZ SU PARASINI DA ÖDEYİN"

Vatandaşların su borçlarını ödemesinin, altyapıya yapılacak yatırımların sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çağlar, "Başkan, su yok demesini biliyorsanız su parasını da ödeyin. Ben ödüyorsam siz de ödeyin. Paramızı ödeseniz kimseden bir şey istemek zorunda kalmayız. Ben de elimden geleni yapıyorum ancak bu yükü tek başımıza taşıyamayız" ifadelerini kullandı.

"BORCUNU ÖDEMİYORSA MÜHÜRLEYİP GEÇECEĞİZ"

Su borcunu ödemeyen aboneler hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağını belirten Çağlar, ödeme yapanlarla yapmayanlar arasında uygulama farkı olacağını söyledi. Çağlar, "Kimseyi tehdit etmiyorum. Su parasını ödemeyenin bağlantısını keseceğiz. Sayaçta sorun varsa gerekli işlem yapılacak. Borcunu ödemiyorsa mühürleyip geçeceğiz. Yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı" diye konuştu.

"KARŞI KARŞIYA GELMEYELİM"

Vatandaşlardan sağduyu ve destek isteyen Çağlar, su sorununun çözümü için belirledikleri takvim doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Suyum aksın istiyorsanız bize yardımcı olun. Su parasını ödeyin. Karşı karşıya gelmeyelim. Son kez rica ediyorum, lütfen yardımcı olun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı