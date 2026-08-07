Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarındaki Türk bayraklı "MV Güllük" kuru yük gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

TÜRK GEMİSİNE İHA SALDIRISI

Rusya'nın Taman kentine doğru seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. İHA'nın geminin yaşam mahalline isabet ettiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Geminin hasar tespiti ve onarımı için İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

2002 yılında inşa edilen MV Güllük gemisi, uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KRİTİK UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti. Bakanlık, çatışmayı kontrol altına almak için önlem alınmaması halinde gıda güvenliği de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

DRONLARLA TACİZ ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de seyir halindeki Türk Ro-Pax gemisinde dron hareketliliği nedeniyle korku dolu anlar yaşanmıştı. Karasu'ya hareket ettiği öğrenilen geminin üzerinden dronlar geçmişti.

Gemiye yaklaşan hava aracını fark eden personel büyük panik yaşamıştı. O anlarda gemide bulunanlardan birinin, "Abi baştan vuracak, kaçın" diye bağırdığı duyulmuştu. Personelin dronları takip ettiği ve güvenli bölgeye geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

DRON SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Yine geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlenmişti. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıkmıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden (DGM) yapılan açıklamada, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.

Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir. MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı