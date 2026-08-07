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Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı Haber Videosunu İzle
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı
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Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Türk bayraklı MV Güllük kuru yük gemisine İHA ile saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken gemi İstanbul'a doğru yola çıktı. Geçtiğimiz haftadan bu yana Türk gemilerine düzenlenen ikinci saldırı olarak kayıtlara geçerken, saldırıları Ukrayna'nın gerçekleştirdiği düşünülüyor.

  • Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Türk bayraklı MV Güllük kuru yük gemisine İHA saldırısı düzenlendi ve İHA geminin yaşam mahalline isabet etti; can kaybı veya yaralanma olmadı.
  • MV Güllük gemisi hasar tespiti ve onarımı için İstanbul'a doğru yola çıktı.
  • Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından ciddi endişe duyduğunu ve önlem alınmazsa gıda güvenliği dahil ciddi sonuçlar doğabileceğini bildirmişti.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarındaki Türk bayraklı "MV Güllük" kuru yük gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

TÜRK GEMİSİNE İHA SALDIRISI

Rusya'nın Taman kentine doğru seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. İHA'nın geminin yaşam mahalline isabet ettiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Geminin hasar tespiti ve onarımı için İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

2002 yılında inşa edilen MV Güllük gemisi, uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KRİTİK UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti. Bakanlık, çatışmayı kontrol altına almak için önlem alınmaması halinde gıda güvenliği de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

DRONLARLA TACİZ ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de seyir halindeki Türk Ro-Pax gemisinde dron hareketliliği nedeniyle korku dolu anlar yaşanmıştı. Karasu'ya hareket ettiği öğrenilen geminin üzerinden dronlar geçmişti.

Gemiye yaklaşan hava aracını fark eden personel büyük panik yaşamıştı. O anlarda gemide bulunanlardan birinin, "Abi baştan vuracak, kaçın" diye bağırdığı duyulmuştu. Personelin dronları takip ettiği ve güvenli bölgeye geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

DRON SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Yine geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlenmişti. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıkmıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden (DGM) yapılan açıklamada, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.

Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir. MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMustafa Güneş:

Ukrayna NATO devleti değil. Türkiye nato devleti. NATO nerede?

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıÖmer Erden:

Neden en ufak kınama ya da tepki verilmiyor çok merak ediyorum

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Şaklaban ipiyle oynuyor....

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bizim verdigimiz dronlarla bizi vuuyorlar, hay Allah im ya

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıJY:

KİMSE SKENE TAKMIYOR GÜZEL ÜLKEMİ.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıhamza sahin:

bizim verdiğimiz siha'larla bizi vuruyorlar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMehmet Cengiz:

Türkiye Batı'nın kuyruğu. Ukrayna Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO dan 50 Milyar Euro destek aldı. Türkiye NATO üyesi olmayan Ukrayna'yı Ankara'da ağırladı. Dolayısıyla ABD izin vermeden hiç bir halt yiyemez.

Yorum Beğen7
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