Son Dakika: İsrail, Gazze şeridini ablukaya alıyor! Elektrik, yiyecek ve yakıt verilmeyecek

Son dakika: İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze için tam bir abluka emri verdiğini söyleyerek, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.

Hamas'ın operasyonu sonrası savaş ilan eden İsrail, Gazze şeridinin ablukaya alınacağını duyurdu. Elektrik, yiyecek, yakıt verilmeyecek, bölgedeki her şey kapanacak.

TEDBİRLER "TAM ABLUKA" SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

İsrail dün geceden beri Gazze'ye yoğun bir şekilde hava saldırısı gerçekleştiriyor. Son durumla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi. Gallant, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok. Vahşi insanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" dedi.

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