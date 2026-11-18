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Sürücüsüz taksi şirketi Waymo, araçlarının ABD'deki bütün otoyollarda çalışmasını geçici olarak durdurdu. Karar, Kaliforniya eyaletinin bir dizi trafik olayının ardından şirketin sürücüsüz taksilerini eyalet otoyollarından men etmesinin ardından geldi, BBC'nin haberine göre.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV), yasağın gerekçesini "kamu güvenliği için yakın tehlike" olarak açıkladı. Kurum, bu ay birkaç sürücüsüz Waymo aracının San Francisco'nun güneyinde, 101 numaralı karayolunda çalışmanın sürdüğü bir şantiye alanına girdiğine dikkat çekti.

ARAÇLAR ÇALIŞMA SÜREN ŞANTİYEYE GİRDİ

DMV'ye göre Waymo'nun araçları, "işçilerin, araçların ve ekipmanın bulunduğu faal şantiye alanlarına tekrar tekrar girdiği için" risk oluşturuyor. Şirket, 101 numaralı karayolundaki olayda yaralanma ya da çarpışma bildirilmediğini duyurdu.

Bu ayın başındaki bir başka olayda ise sosyal medyada çok izlenen görüntülerde, bir Waymo aracının San Francisco'da bir otoyolda trafiği bilerek yavaşlatan devriye araçlarını sollamaya çalıştığı görüldü.

YASAK 11 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

11 Kasım'da yürürlüğe giren Kaliforniya yasağı, Waymo "kısıtlamalara yol açan eksiklikleri gidermek için etkili düzeltici önlemler aldığını" kuruma kanıtlayana kadar sürecek. Şirket, otoyol seferlerine yeniden başlamak için eyalet yetkilileriyle "özenle ve sorumlulukla" çalıştığını belirtti.

Bir Waymo sözcüsü, "Önce güvenlik ilkemiz doğrultusunda, performansımızı değerlendirmek üzere faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarlarda da otoyol seferlerini geçici olarak kısıtladık" dedi.

15 KENTTE ŞEHİR İÇİ SEFERLER SÜRÜYOR

Waymo, ABD'nin 15 kentinde sürücüsüz taksi işletiyor; otoyol yolculuğunu ise San Francisco, Los Angeles ve Miami'nin de aralarında olduğu birkaç kentte sunuyordu. Araçlar şehir içi caddelerde çalışmayı sürdürebilecek.

Şirketin internet sitesindeki verilere göre Waymo araçları, insan sürücülere kıyasla ciddi yaralanmayla sonuçlanan kazalara yüzde 95 daha az karışıyor. Waymo, mayıs ayında da araçların su basmış yollara girmesine yol açabilen bir yazılım sorunu nedeniyle ABD'de binlerce aracını geri çağırmıştı.

Kaynak: BBC