Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde arama kurtarma çalışmaları, Kahramanmaraş ve Hatay dışında tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 41 bini aştı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

"BİN KONTEYNER TAMAMLANDI"

Deprem bölgesindeki binalarla ilgili son durumu aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarın ön seçimini yaptığımız konut alanlarımızla ilgili alanında uzman isimlerle bir araya geleceğiz. Gaziantep'te 4 bin 500 konteynerin bin tanesi tamamlandı, yarın itibariyle vatandaşlarımızı almaya başlıyoruz." dedi.

118 BİN BİNA, YIKIK, AĞIR HASARLI

Bakan Kurum, şunları söyledi: "7328 uzman ile 11 ilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Gaziantep'te, 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu sonuçlar kesin sonuçlar değil, vatandaşlarımız hasar tespit sonuçlarına itiraz edebilecektir. 11 ilde afet konut yapım seferberliğini yapacağız. Deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesi tamamlandı. 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespiti yapıldı. Deprem bölgesinde yeni konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacak."

"AMBALAJLI SULAR TERCİH EDİLMELİ"

Deprem bölgesinde şu ana kadar bulaşıcı hastalık saptanmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların şimdilik içme ve diş ve fırçalama için ambalajlı suları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Bakan Koca, "Su kalitesinde afet nedeniyle uygunsuzluk yaşanabilir. Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir. Çadır kenetlerde içme suyu paketli olarak dağıtılmakta, tanker suyu da klorlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"BULAŞICI HASTALIK SALGINI SAPTANMAMIŞTIR"

Koca, "Bölgede bulaşıcı hastalık var mı diye düzenli kontrol edilmektedir. Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Kahramanmaraş ilimizde 1 suçiçeği vakası bulunmakta izole edilmektedir. Rota virüs nedeniyle hastanede az bir hastamız bulunmaktadır. Bulaşıcı sarılık bugüne kadar saptanmamıştır." dedi.

"250 BİN ÇADIR KURULDU"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Sezer, şunları söyledi: "İyileştirme adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın envanterlerini katarsak 250 bin çadırımız kurulmuş durumda. 68 bin konteyner için altyapı çalışması tamamlandı. 318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 830 binin üzerinde hasar tespit çalışması tamamlanmış durumda. Konutları hasar görmüş olan vatandaşlarımızın kira ve taşınma yardımları konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 445 bin başvuru yapıldı. Başvuruyu vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden yapabiliyor."

10 İLDEKİ EĞİTİM KARARI BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Özer, "Nurdağı'nda yaptığımız toplantıda ekmekle ilgili sıkıntıdan bahsedildi. Meslek liseleriyle hızlı şekilde buraya 2 fabrika kuracağız. İhtiyaca, sürdürülebilir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Bugünler birlik, beraberlik günleri. Tüm kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte bugünlerden güçlü şekilde çıkacağız. Pazartesi günü itibarıyla, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ille ilgili değerlendirmede son noktaya geldik. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla birlikte bu hazırlıklarımızı kapsamlı değerlendirme imkanımız oldu ve son kararı inşallah yarın açıklayacağız." dedi.

363 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca depremler sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, depremlerden etkilenen 315 bin 862 kişi hava yolu, 45 bin 593 kişi demir yolu, bin 334 kişi de deniz yolu vasıtasıyla tahliye edildi.

YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ 131 KİŞİ TUTUKLANDI

Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi. Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı. Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi, 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.