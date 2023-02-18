Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 642'ye yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Felaketin 13. gününde toplam can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi. Bölgedeki son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 12. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem Elazığ'da da hasara neden oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Depremde yaşanan can kayıplarına ilişkin son durumu paylaşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini duyurdu.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALAR YARIN AKŞAM BÜYÜK ORANDA SONLANDIRILACAK"

Sözlerini sürdüren Sezer, "Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak. Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor" diye konuştu.

164 BİN KİŞİYE NAKDİ YARDIM

AFAD Başkanı Sezer'in açıklamaları şu şekilde: "164 bin vatandaşımıza nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Burada depremden etkilenmiş olanlara bir nebze olsun destek olmak. Süreç tamamen bizim tarafımızdan yürütülüyor. e-devletten vatandaşlarımız 10 bin lirayı sorgulayabilirler.

BARINMA DESTEĞİNE 300 BİNE YAKIN BAŞVURU

Kira yardımları konusunda da barınmaya destek olmak. Evini kaybeden vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; birincisi konteyner ve diğer barınma ile ikincisi kira desteği. e-devlet üzerinden başvurular devam ediyor. 290 bin civarında başvuru var.

"TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR"

274 bin deprem bölgesinde görevlendirilen personel var. Tahliye işlemleri devam ediyor. 430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 720 kişiyi kamu misafirhanelerinde, otellerde ve diğer tesislerde misafir ediyoruz.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE HASAR TESPİT YAPILDI"

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit yapıldı. Burada da çok kısa zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak."

11 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 11 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 11 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

OHAL İLE 11 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak. Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." dedi. Mahmut Özer, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI

Öte yandan Bakan Özer, deprem nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilmelerine karar verdiklerini belirtti.

363 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca depremler sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deprem bölgesinden yaklaşık 363 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, depremlerden etkilenen 315 bin 862 kişi hava yolu, 45 bin 593 kişi demir yolu, bin 334 kişi de deniz yolu vasıtasıyla tahliye edildi.