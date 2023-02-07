Son Dakika: 10 ili vuran depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 3.703'e yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 703'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 22 bin 286 olarak açıklandı. Depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken, şu ana kadar en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını açıkladı. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı oldu.

59 BİN 971 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 59 bin 971 personel görevlendirildi.

4746 ARAÇ DEPREM BÖLGESİNDE

Diğer ülkelerden yardım için gelen 3.251 personel afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 4.746 araç sevk edildi.

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

YARALILAR BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLİYOR

Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

10 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

3 KENTE SADECE GÖREVLİ ARAÇLAR GİRİŞ YAPABİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da öğle saatlerinde kameralar karşısına geçerek 3 ile sivil araçların girişinin durdurulduğunu açıkladı. Oktay, "Hatay, Maraş ve Adıyaman'da görevli araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurduk. 48 saat boyunca geçerli olacak. Bugün saat 11.00 itibarıyla bu süre başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibarıyla yerleşim yerlerini, pansiyon, yurtlarını, gençlik merkezlerini, spor salonları, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri açmıştı. Oradaki son durum Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301 bin 512 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 79 bin kişi toplamda da 380 bin kişi afetzede buralarda şu anda barındırılıyor. Beslenme imkanları da sunulmakta. Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda, Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı ulaşıma kapalı olan. Alternatif yol kullanılmakta, kapalı alanlarda geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye. Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası." dedi.

13 MİLYON VATANDAŞ ETKİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Ocaklarımıza ateş düştü, bu acı tarif edilemez. Tabi buradaki depremin özelinde baktığımızda otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımızın D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması. Zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz. Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Urfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Biz yolu otobandan vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 941 BİNA YIKILDI

Deprem bölgesindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." diye konuştu.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Vatandaşlara ve iş dünyasına bağış çağrısında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD'ın, ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk Lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesislerin listesini paylaştı.

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