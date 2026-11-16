Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık

Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için Bayern Münih'te forma şansı bulamayan eski stoperi Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ve görüşmelere açık olduğu belirtildi.
- Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma giyen eski stoperi Kim Min-Jae'yi ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
- Bayern Münih'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kim Min-Jae için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklentisi var.
- Kim Min-Jae ile Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Milan da ilgileniyor.
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
FENERBAHÇE'DE ESKİ AŞK ALEVLENDİ
Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetim, Bayern Münih forması giyen eski stoperi Kim Min-jae'yi ocak ayında takıma kazandırmak istiyor.
GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
Alman devinde yeterince forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Güney Koreli savunmacının ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. 30 yaşındaki yıldız ismin Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaştığı ve görüşmelere açık olduğu kaydedildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
2021 yılında 3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan ve 2022'de 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae, 2023 yazında 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Alman kulübünün, 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden deneyimli stoper için 30 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae ile İngiltere'den Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve İtalya'dan Milan'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.