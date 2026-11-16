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James Bond’un yeni sahibi belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson canlandıracak

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James Bond’un yeni sahibi belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson canlandıracak Haber Videosunu İzle
James Bond’un yeni sahibi belli oldu! 007 rolünü Robert Pattinson canlandıracak
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Dünyanın en ünlü ajanı James Bond’u kimin canlandıracağına ilişkin merak sona erdi. Amazon MGM Studios, 16 Kasım 2026’da yaptığı duyuruyla yeni James Bond’un Robert Pattinson olduğunu açıkladı. Pattinson, 2021 yapımı No Time to Die filmiyle karaktere veda eden Daniel Craig’in yerini alacak.

  • Robert Pattinson, James Bond serisinin 26'ncı filminde 007 rolünü canlandıracak.
  • Filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve, senaryo yazarlığını Steven Knight üstlenecek.
  • Pattinson, resmi Bond filmlerinde 007'yi oynayan yedinci oyuncu olacak.

Daniel Craig’in ardından James Bond karakterine hayat verecek oyuncu açıklandı. İngiliz oyuncu Robert Pattinson, serinin 26’ncı filminde 007 olarak izleyici karşısına çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Denis Villeneuve oturacak.

007’NİN 7’NCİ OYUNCUSU OLACAK

Robert Pattinson, serinin resmi filmlerinde James Bond karakterini canlandıracak yedinci oyuncu olacak. Daha önce Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig ikonik ajanı beyaz perdeye taşımıştı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENIS VILLENEUVE VAR

Serinin 26’ncı filmini Dune ve Blade Runner 2049 gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve yönetecek. Senaryoyu Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alırken, filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstlenecek.

PATTINSON’IN BOND ÖNCESİ KARİYERİ

Alacakaranlık serisiyle dünya çapında tanınan Pattinson, daha sonra Tenet, The Batman ve Mickey 17 gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, yeni James Bond filmiyle kariyerinin en dikkat çekici rollerinden birini üstlenecek.

Filmin resmi adı, vizyon tarihi ve çekim takvimi ise henüz açıklanmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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