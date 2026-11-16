Hastane ve 112'nin ihmali, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı! Başsavcılık harekete geçti

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Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Ahmet Turan Buyruk’un beyin kanaması geçirmesine rağmen kendisine gerekli tıbbi müdahalenin yapılmadığı iddiasıyla başlatılan hukuki süreç sürüyor. Buyruk, Başsavcılığın soruşturma izni talebinden yaklaşık 1 hafta sonra, 12 Ekim’de yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜLEME YAPILMADAN TABURCU EDİLDİĞİ İDDİASI

Ahmet Turan Buyruk’un, 22 Haziran’da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Çocuk Polikliniği’ne, 23 Haziran’da ise aynı hastanenin Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ne “şiddetli baş ağrısı” şikayetiyle başvurduğu belirtildi. Buyruk’un, yapılan değerlendirmelerde beyin görüntülemesi yapılmadan taburcu edildiği öne sürüldü.

112'NİN “AĞRI KESİCİ İÇSİN” DEDİĞİ İDDİASI

Şikayetlerinin sürmesi üzerine 19 Temmuz 2026'da çok şiddetli baş ağrısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans istendiği belirtildi. Çağrı görevlisinin, “Tamam, bir ağrı kesici içsin, bir denesin. Geçmezse, yani çok şey yapıyorsa kendini daha denememiş, daha hiç şey yapmadan ambulans gelip orada iğne yapmaz, bir şey yapmaz” dediği iddia edildi.

ÖZEL HASTANEDE BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Aynı gün kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye götürülen Buyruk’ta, beyin kanaması bulguları tespit edildi. Buyruk, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

AVUKATI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Buyruk yoğun bakımda tedavi görürken avukatı Furkan Mehmet Cinkara, 22 ve 23 Haziran’da müvekkilini muayene edip taburcu eden doktor ve hastane personeli ile 19 Temmuz’da ambulans talebini karşılamadığı öne sürülen 112 personeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet, “bilinçli taksirle yaralama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını içeriyordu.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede görevli sağlık personeli hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli hakkında ise Kahramanmaraş Valiliği’nden soruşturma izni istedi. Ahmet Turan Buyruk, bu talepten yaklaşık 1 hafta sonra, 12 Ekim’de hayatını kaybetti.

“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Avukat Cinkara, müvekkilinin taburcu edilmesi ve ambulans talebinin karşılanmaması süreçlerinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespiti için 4483 sayılı Kanun uyarınca memur suçları yönünden soruşturma izni talep edildiğini belirtti.

Beyin kanaması vakalarında erken teşhisin ve zamanında tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Cinkara, şunları söyledi:

“Masumiyet karinesine ve hukuki süreçlerin selametine tam bir saygıyla yaklaşmakla birlikte, 12 Ekim 2026 tarihinde kaybettiğimiz evladımızın bu süreçte yaşadığı mağduriyetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve idari ve tıbbi sorumlulukların eksiksiz ortaya konulması adına yürütülen hukuki mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Kaynak: ANKA