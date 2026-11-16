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Glenn Close, 8 adaylıkta alamadığı Oscar'a 79 yaşında kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı

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Glenn Close, 8 adaylıkta alamadığı Oscar'a 79 yaşında kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı
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Sekiz kez Oscar'a aday gösterilip ödülü hiç kazanamayan 79 yaşındaki oyuncu Glenn Close, Hollywood'da düzenlenen 17. Governors Ödülleri'nde Onursal Oscar aldı. Ödülünü rol arkadaşı John Malkovich'in elinden alan Close, konuşmasında yapay zekâya da değindi.

  • Glenn Close, kariyerindeki sekiz Oscar adaylığına karşın kazanamadığı Onursal Oscar'ı 79 yaşında 17. Governors Ödülleri gecesinde aldı.
  • Close, ödülünü kendisi gibi oyuncu olan kızı Annie Starke'a ithaf etti ve Hollywood'da artan yapay zekâ kullanımına değindi.
  • Aynı gecede yönetmen Ridley Scott ile Disney'in ilk siyahi animatörü Floyd Norman da onurlandırıldı.

Hollywood'un usta oyuncusu Glenn Close, kariyeri boyunca sekiz kez aday gösterildiği halde bir türlü kazanamadığı Oscar heykelciğine sonunda kavuştu. 79 yaşındaki oyuncu, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlediği 17. Governors Ödülleri gecesinde Onursal Oscar'ını alırken gözyaşlarını tutamadı.

ÖDÜLÜNÜ JOHN MALKOVICH'TEN ALDI

Close'u sahneye, "Tehlikeli İlişkiler" filminde birlikte rol aldığı John Malkovich davet etti. Hürriyet'in aktardığına göre Malkovich, uzun yıllardır dostu olan oyuncu için "O gerçek bir usta" dedi ve "Glenn, sınırları zorlamaktan asla korkmuyor; onun bu yönünü seviyorum" sözleriyle meslektaşını övdü. Salondaki davetliler Close'u uzun süre ayakta alkışladı.

"ASIL ONUR O ODADA BULUNMAKTI"

Close, teşekkür konuşmasında eli boş döndüğü törenleri hatırlattı: "Dışarıdan biri olarak, kazanıp kazanmayacağım konusunda hiç endişelenmedim; gerçi bazı yıllar bir şansım olabileceğini düşünmüştüm." Oyuncu sözlerini "Asıl büyük onurun, o odada bulunmak olduğunu hep hissettim" diye sürdürdü.

Habertürk'ün aktardığına göre Close, Hollywood'da yapay zekâ kullanımının artmasına da değindi ve "Biz makine değiliz, kusurluyuz. Kurtuluşumuz da bu kusurlarımızdır" dedi. Oyuncu ödülünü, kendisi gibi oyuncu olan kızı Annie Starke'a ithaf etti.

SEKİZ ADAYLIKTAN ELİ BOŞ DÖNMÜŞTÜ

Close'un Oscar serüveni, 1982 yapımı "Garp'a Göre Dünya" ile gelen En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığıyla başladı. Oyuncu aynı dalda "The Big Chill" ve "The Natural" ile de aday gösterildi. "Öldüren Cazibe" (Fatal Attraction), "Tehlikeli İlişkiler" ve "Albert Nobbs" ise ona En İyi Kadın Oyuncu adaylığı getiren filmler arasında yer aldı. Sekiz adaylığın hiçbirinde ödül ona gitmedi.

Aynı gecede yönetmen Ridley Scott ile Disney'in ilk siyahi animatörü Floyd Norman da onurlandırıldı. Charlize Theron, Zendaya ve Olivia Wilde gibi isimlerin katıldığı Governors Ödülleri, ödül sezonunun açılışı sayılıyor.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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