Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde açıklamalarda bulunuyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar kapsamında Vahettin Köşkü'nde ulusa sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" Aziz milletim kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Dünyanın her bir noktasında sevincimizi paylaşan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyet'imiz, bugün ilk asrını tamamlayıp, Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikince asrına yelken açıyor. Şanla, şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyet'imizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İHTİŞAMIYLA GÖZLERİ KAMAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Bugün 100. yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, ihtişamıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, son devletimizdir. İnsanlığa istikamet çizmiş, medeniyetlere öncülük etmiş pek çok devletimiz vardır. Kurduğumuz 16 devletimiz Cumhuriyetimizin öncüsüdür."

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