Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen görüntüler sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi

Depremin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu. Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak yağış, can kayıplarına neden oldu. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıkıma neden olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sağanak yağış vurdu. Dün geceden beri etkili olan yağış sonrası iki kenti de sel aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşam geç saatlere kadar etkili olacağını bildirdi.

CAN KAYIPLARI VAR

Yaşanan felakette can kayıpları yaşandı. İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR"

Soylu, "Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlarımız gelip bölgede değerlendirme yaptı. Burada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 3 ihbar var. Tam değerlendiremediğimiz ve çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz. Toplam 3 yerde arama kurtarma devam ediyor. Adıyaman'da 2 Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız ile arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SELİN ETKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler selin etkisini gözler önüne serdi. İşte iki şehirde yaşanan sel felaketine ilişkin görüntüler;