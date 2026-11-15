Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi

Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'a, transfer gündeminde yer alan Christ Oulai'den kötü haber geldi. İtalyan ekibi Fiorentina, sarı-kırmızılıların ilgilendiği genç futbolcuyu ocak ayında bırakmama kararı aldı.
- Fiorentina yönetimi, Christ Oulai'yi ocak ayında göndermeme kararı aldı ve futbolcuyu sezon sonuna kadar kadroda tutmayı planlıyor.
- Christ Oulai, Fiorentina ile tüm kulvarlarda çıktığı 9 resmi maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.
- Galatasaray'ın transfer gündemindeki Christ Oulai'nin piyasa değeri 28 milyon euro.
Süper Lig'de Amed SK'yi 4-3 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, özellikle orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde öne çıkan isimlerden biri de Fiorentina forması giyen Christ Oulai oldu. Daha önce Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu, 2026-2027 sezonunun başında İtalyan ekibine transfer olmuştu.
FIORENTINA KAPIYI KAPATTI
Sabah'ın haberine göre Fiorentina yönetimi, kadrosunun önemli parçalarından biri olarak gördüğü Christ Oulai'yi ocak ayında göndermeme kararı aldı.
İtalyan ekibinin, genç orta saha oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendirmeyerek futbolcuyu sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtildi. Bu gelişmenin, Oulai'yi transfer listesinde bulunduran Galatasaray'ın planlarını zorlaştırabileceği ifade ediliyor.
9 MAÇTA GOL VE ASİST ÜRETEMEDİ
Sezon başında Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai, İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 9 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç orta saha oyuncusu, bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO
Galatasaray'ın gündemindeki Christ Oulai'nin piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Fiorentina'nın oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmak istememesi nedeniyle sarı-kırmızılıların farklı seçeneklere yönelebileceği değerlendiriliyor.