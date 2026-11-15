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Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim

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Sanatçı Emel Sayın, konser öncesinde kendisine yöneltilen vasiyet ve miras sorularını yanıtladı; vasiyet hazırlamayı düşünmediğini, evlat gibi sevdiği yeğenleriyle miras yüzünden anlaşmazlık yaşamak istemediğini söyledi.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, bugüne kadar vasiyet hazırlamayı düşünmediğini açıkladı. Sanatçı, konser öncesinde kendisine yöneltilen miras sorusunu yanıtlarken ailesi içinde bu konuda bir anlaşmazlık çıkmasını istemediğini vurguladı.

Soru, usta oyuncu Kadir İnanır'ın mirası üzerine sosyal medyada başlayan tartışmanın gündemde olduğu günlerde geldi.

Sözcü'nün aktardığına göre Sayın, mirasın kendisini rahatsız eden bir konu olduğunu şu sözlerle anlattı: "Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaşanabiliyor."

Ailesinin büyük kısmını yitirdiğini hatırlatan sanatçı, yeğenlerine olan bağlılığını şöyle dile getirdi: "Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten. Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem."

Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorulan Sayın, "Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz" diye konuştu.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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