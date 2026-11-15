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AVM'lerde mağazası olan teknoloji devi Çinlilere satıldı

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AVM'lerde mağazası olan teknoloji devi Çinlilere satıldı
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Avrupa'nın en büyük elektronik perakende gruplarından Ceconomy'de kontrol hisseleri Çinli e-ticaret devi JD.com'a geçti. MediaMarkt, Saturn ve MediaWorld gibi markaları bünyesinde barındıran şirketin yüzde 59,8'lik hissesi, 1,34 milyar euro karşılığında devredildi. Satın almayla birlikte Çinli şirket, Avrupa genelinde 1000'den fazla mağazaya erişim sağladı.

Çin merkezli e-ticaret devi JD.com, Avrupa elektronik perakende sektöründeki en dikkat çekici satın almalardan birine imza attı. MediaMarkt'ın çatı şirketi Ceconomy'nin kontrol hisselerinin devri tamamlanırken, Çinli şirket Avrupa pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi.

Perşembe günü yapılan resmi açıklamaya göre JD.com, hisse başına 4,60 euro üzerinden gerçekleştirdiği gönüllü satın alma teklifi sonucunda Ceconomy'nin sermayesinin ve oy haklarının yüzde 59,8'ini devraldı. İşlemin toplam bedeli 1,34 milyar euro, yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak açıklandı.

ŞİRKETİN YÜZDE 85,2'Sİ İKİ YATIRIMCININ ELİNDE

Ceconomy'nin mevcut ortaklarından Convergenta'nın yüzde 25,3'lük hissesiyle birlikte JD.com ve Convergenta'nın toplam payı yüzde 85,2'ye ulaştı.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla Ceconomy, JD.com'un bağlı ortaklığı haline geldi. Şirketin finansal sonuçları da 12 Kasım itibarıyla Çinli grubun konsolide hesaplarına dahil edilmeye başlandı.

ÇİNLİ DEV AVRUPA'DA 1000'DEN FAZLA MAĞAZAYA ULAŞTI

Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle uluslararası pazarlara açılma stratejisini hızlandıran JD.com, bu satın almayla Avrupa'da önemli bir perakende ağına erişim sağladı.

Ceconomy'nin 11 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren 1000'den fazla fiziksel mağazası, Çinli şirketin kıtadaki büyüme planlarında önemli rol oynayacak.

JD.com, kendi lojistik altyapısı ve teknoloji alanındaki deneyimini Ceconomy'nin yerleşik perakende ağıyla birleştirmeyi hedefliyor.

Ceconomy'nin 2025 yılında kaydettiği 2,2 milyar müşteri etkileşimi ve 53 milyonu aşan sadakat programı üyesi de Çinli grubun Avrupa'daki müşteri erişimini artıracak.

50 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN AÇIKLAMA

Satın almanın ardından en çok merak edilen konulardan biri de MediaMarkt ve diğer markaların faaliyetlerinde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı oldu.

Anlaşma kapsamında 50 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Ceconomy'nin Avrupa'da bağımsız bir işletme olarak faaliyetlerini sürdüreceği açıklandı.

JD.com yönetimi, satın alma sonrasında çalışan sayısında, mevcut iş sözleşmelerinde ve mağazaların konumlarında herhangi bir değişiklik yapılmasının planlanmadığını bildirdi.

Şirketin mevcut yerel teknoloji altyapısını kullanmaya devam edeceği de belirtildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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