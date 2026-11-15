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17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü

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17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir grupla çıkan kavgada sırtından ve kolundan bıçaklanan 17 yaşındaki Muhammed Kayra Ziya Güven, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı halde kaçarak bir iş yerine sığınan Güven, burada yere yığılmıştı. Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Konya’da dün akşam saatlerinde çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak’ta dün akşam saatlerinde, Muhammed Kayra Ziya Güven ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Güven, sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı.

KAÇTIĞI İŞ YERİNDE YERE YIĞILDI

Yaralı halde kaçarak bir iş yerine sığınan Güven, burada yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güven, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Güven, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

adalet sistemi çökmüş ülke vahşi batı olmuş yazık gencecik bir can Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin

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