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Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

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Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında, ölüm anı 09.05'te ülkenin her yerinde hayat durdu. Sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi, tüm vatandaşlar bulundukları noktada saygı duruşunda bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve tüm cadde ve sokaklarda kontak kapatan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84'üncü yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Sembol hale gelen İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsübaşta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sürücüler kontak kapattı, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik bir dakika boyunca köprüde durdu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

ÇANAKKALE

Çanakkale'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Kilitbahir-Çanakkale feribotundaki vatandaşlar da Atatürk'ü deniz üzerinde andı.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul 10 Kasım Ankara Güncel Haberler

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