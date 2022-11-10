Saat 09.05'te tüm Türkiye'de hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılında, ölüm anı 09.05'te ülkenin her yerinde hayat durdu. Sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi, tüm vatandaşlar bulundukları noktada saygı duruşunda bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve tüm cadde ve sokaklarda kontak kapatan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84'üncü yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

Sembol hale gelen İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsübaşta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sürücüler kontak kapattı, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik bir dakika boyunca köprüde durdu.

Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Kilitbahir-Çanakkale feribotundaki vatandaşlar da Atatürk'ü deniz üzerinde andı.

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.