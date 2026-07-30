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Pakistan'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı

Pakistan'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
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PAKİSTAN’ın Lahor kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

PAKİSTAN'ın Lahor kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentindeki üç katlı bir binanın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktüğü bildirildi. Yetkililer, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiğini açıkladı. Binanın çökmesi sonucu aynı aileden 11 kişinin yaşamını yitirdiği, enkazdan çıkarılan 6 yaralının ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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