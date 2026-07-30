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Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu Haber Videosunu İzle
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu
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Munzur Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban, kuyudan gelen sesleri fark edince büyük bir yaşam mücadelesine tanık oldu. Kuyuda yardıma muhtaç halde mahsur kalan 4 domuz yavrusunu gören duyarlı çoban, yetkilere çağrıda bulundu.

Erzincan/Tunceli sınırındaki Munzur Dağları'nın eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban, derin bir kuyudan gelen sesleri fark etti. Yaklaştığında 4 domuz yavrusunun kuyuya düşerek mahsur kaldığını gören duyarlı çoban, durumu zaman kaybetmeden yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.

DİKKATLİ ÇOBAN FARK ETTİ

Munzur Dağları’nın eteklerindeki otlak alanda hayvanlarını otlatan çoban, çevrede devriye gezdiği sırada bir kuyudan garip sesler geldiğini fark etti. Merakına yenik düşüp kuyuya doğru yaklaşan çoban, içeri baktığında bitkin halde yardım bekleyen 4 minik domuz yavrusuyla karşılaştı.

KUYUDA YARDIMA MUHTAÇ HALDE BULDULAR

Kendi imkanlarıyla yavruları çıkaramayacağını anlayan duyarlı çoban, yavruların açlık ve susuzluktan zarar görmemesi için vakit kaybetmeden harekete geçti. Mahsur kalan yavruların kurtarılması için durumu hemen yetkililere bildirerek bölgeye ekip talep etti.

Kaynak: Haberler.com
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