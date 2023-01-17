Öğretmenin 7. sınıfa giden öğrencilere Siccin 4 filmini izletmesi velilerin tepkisini çekti

İstanbul'daki Ahmet Yavuz Ortaokulu'nda bir öğretmen, 7. sınıfa giden çocuklara cin, büyü ve din temalı Siccin 4 filmini izletti. Çocuklarının korktuklarını belirten bazı veliler, okul müdürüne şikayette bulunacak.

İstanbul Ümraniye'deki Ahmet Yavuz Ortaokulu'nda iddialara göre hava soğuk olduğu için bahçede beden eğitimi dersi yaptırmayan öğretmen, dersi sınıfta işlemek istedi. Çocukları sınıfa çıkaran öğretmen "Siccin 4" isimli bir korku filmini açarak öğrencilerle beraber izledi.

+18 FİLMİ ÖĞRENCİLERE İZLETTİ

İçinde cin, muska, büyü gibi motiflerin yer aldığı filmi izleyen küçük çocuklar film boyunca büyük bir korku yaşadı. 18 yaş üstü uyarısı bulunan filmi 11-12 yaş aralığında çocukların açık bir şekilde izlemesi ailelerin de tepkisine yol açtı.

VELİLER AYAĞA KALKTI

Konu ile ilgili sınıfın Whatsapp grubunda konuşan velilerden bir kısmı öğretmeni, çocuklara uygun olmayan film açtığından dolayı suçlarken bir grup veli ise çocukların isteği doğrultusunda filmin açıldığını iddia etti.

Bununla birlikte bazı veliler ise söz konusu durumu okul müdürüne taşıyacaklarını belirtti.

İşte velilerin Whatsapp grubundaki konuşmaları;