Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu

Yaşananların ardından Ronaldo, 23 yıllık milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Portekiz formasıyla 234 maça çıkan ve 146 gol kaydeden yıldız futbolcunun vedası futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Ronaldo'nun ayrılık kararının ardından konuşan Jorge Jesus, yıldız futbolcunun milli takımdaki varlığının kendisi için önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu Ronaldo'nun kararı. İlk kadro açıklamasından önce bu konuyu konuşma fırsatımız olmuştu. Ondan devam etmesini, benimle kalmasını istedim çünkü yanımda olmasına ihtiyacım vardı ancak kararını kabul etmek zorundayım."

"PORTEKİZ İÇİN HER ZAMAN BİR SEMBOL OLACAK"

Ronaldo'nun ülke futboluna katkılarından övgüyle söz eden Jesus, yıldız futbolcuyla Al Nassr'da birlikte çalıştıkları dönemi de hatırlattı.

"O dünya çapında bir referans, Portekiz için bir referans, milli takım için bir referans. Yıllar boyunca milli takıma çok şey katan bir oyuncu. Portekizli gençler için bir sembol. Hayranlarının çoğu gençlerden oluşuyor. Al Nassr'da onunla çalıştığım bir yıl boyunca bu deneyimi paylaşma fırsatım oldu. Dolayısıyla o, her zaman milli takımımız, halkımız ve tarihimiz için bir referans olmaya devam edecek."