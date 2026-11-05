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Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu

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Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu
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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile yaşadığı tartışmanın ardından eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Jorge Jesus, 41 yaşındaki yıldızın milli takımı bırakma kararı hakkında ilk kez konuştu. Ronaldo'nun devam etmesini istediğini belirten Jesus, "Ondan benimle kalmasını istedim çünkü yanımda olmasına ihtiyacım vardı ancak kararını kabul etmek zorundayım" dedi.

  • Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus'un kendisini ilk 11'de oynatmama kararının ardından milli takım kampından ayrılmış, 30 gün men ve 255 avro para cezası almıştı.
  • Ronaldo, 234 maç ve 146 gollük 23 yıllık Portekiz milli takım kariyerini sonlandırdı.
  • Jorge Jesus, Ronaldo'dan milli takımda kalmasını istediğini ancak kararını kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun ayrılığıyla sonuçlanan süreçte teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Daha önce Ronaldo ile yaşadığı tartışmayla konuşulan deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun milli takıma veda etmesinin ardından sessizliğini bozdu.

ÖNCE KADRO DIŞI KALDI, SONRA KAMPTAN AYRILDI

Portekiz Milli Takımı'nda Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo arasında daha önce yaşanan gerilim dikkat çekmişti. Jesus'un yıldız futbolcuyu ilk 11'de oynatmama kararı almasının ardından Ronaldo'nun milli takım kampından ayrıldığı belirtilmişti. Özel jetle Madrid'e giden Ronaldo'nun bu hareketi tartışmalara neden olurken 41 yaşındaki futbolcuya 30 gün men ve 255 avro para cezası verilmişti.

Yaşananların ardından Ronaldo, 23 yıllık milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Portekiz formasıyla 234 maça çıkan ve 146 gol kaydeden yıldız futbolcunun vedası futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

"BENİMLE KALMASINI İSTEDİM"

Ronaldo'nun ayrılık kararının ardından konuşan Jorge Jesus, yıldız futbolcunun milli takımdaki varlığının kendisi için önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu Ronaldo'nun kararı. İlk kadro açıklamasından önce bu konuyu konuşma fırsatımız olmuştu. Ondan devam etmesini, benimle kalmasını istedim çünkü yanımda olmasına ihtiyacım vardı ancak kararını kabul etmek zorundayım."

"PORTEKİZ İÇİN HER ZAMAN BİR SEMBOL OLACAK"

Ronaldo'nun ülke futboluna katkılarından övgüyle söz eden Jesus, yıldız futbolcuyla Al Nassr'da birlikte çalıştıkları dönemi de hatırlattı.

"O dünya çapında bir referans, Portekiz için bir referans, milli takım için bir referans. Yıllar boyunca milli takıma çok şey katan bir oyuncu. Portekizli gençler için bir sembol. Hayranlarının çoğu gençlerden oluşuyor. Al Nassr'da onunla çalıştığım bir yıl boyunca bu deneyimi paylaşma fırsatım oldu. Dolayısıyla o, her zaman milli takımımız, halkımız ve tarihimiz için bir referans olmaya devam edecek."

RONALDO'NUN FOTOĞRAFINI ASTIRDI

Jorge Jesus, Ronaldo'nun milli takım üzerindeki etkisinin gelecek nesillere aktarılmasını istediğini belirterek dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaştı.

"Hatta, konferans salonumuzda... Her gün o salonda bulunan tüm gençlerin ve sadece gençlerin değil, meslektaşlarımızın da onun izini görebilmesi için konferans salonuna onun büyük bir resmini asmasını istedim."

Deneyimli teknik adam, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ronaldo, Portekizlilerin ve milli takımın kalbinde her zaman yer alacak ve bu durum değişmeyecek çünkü o her zaman Portekiz futbolunun bir simgesi olacak."

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalit:

Yav niye basını yesin Ronaldo kendi basını yedi? 40 yasına gelmissin ne isin var milli takımda?

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Haber YorumlarıComolokko61:

Sanki 20 yaşında da milli takım kariyerini bitirmiş, zamanı geldi ayrıldı.

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