Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!

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Dünyaca ünlü İtalyan moda markasının kurucusu Brunello Cucinelli, bir belgesel filminin galasında Çinli oyuncu Liu Tao'ya uygunsuz şekilde dokunduğu iddiasıyla eleştirilerin hedefi oldu.

İddiaya konu olan olay, 22 Ekim'de Şanghay'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaşandı. Cucinelli, kolsuz bir elbise giyen 48 yaşındaki oyuncu Liu Tao ile fotoğraf çektirdiği sırada önce onun kolunun iç kısmını birkaç kez tuttu. Ardından oyuncuyu kendisine doğru çekti.

73 yaşındaki milyarder, daha sonra elini Liu Tao'nun göğüs bölgesinin ortasına koydu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Cucinelli'nin bu hareketinin gereksiz ve oyuncuyu rahatsız edici nitelikte olduğu yönünde tepkiler yükseldi.

O ana ait görüntüler, Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunda hızla yayıldı. Kullanıcılar, Cucinelli'nin davranışının uygun olup olmadığını tartışmaya başladı.

Çin basınında yer alan haberlere göre Liu Tao, milyarderle fotoğraf çektirirken aralarındaki mesafeyi artırmak istercesine vücudunu yana çevirdi. Oyuncu, fotoğraf çekimi boyunca gülümsemeyi sürdürse de etkinlik alanından ayrılırken yüzündeki gergin ifade dikkat çekti.

Cucinelli, aynı etkinlikte Çinli oyuncu Chen Duling'e yönelik hareketleri nedeniyle de eleştirildi. İtalyan iş insanının oyuncunun kolunu tuttuğu, beline kolunu doladığı ve elbisesinin eteğini düzeltme bahanesiyle ona dokunduğu öne sürüldü.

Tepkilerin büyümesiyle birlikte Cucinelli'nin geçmişteki benzer davranışları da yeniden gündeme geldi.

Milyarder moda tasarımcısı, eylül ayında Hong Kong'da düzenlenen belgesel galasında Güney Koreli oyuncu ve marka elçisi Kim You-jung'un beline gereğinden fazla yaklaştığı iddiasıyla eleştirilmişti.

Cucinelli, şubat ayında Milano Moda Haftası sırasında da benzer bir tartışmanın merkezinde yer almıştı. İtalyan iş insanının, Çin asıllı Amerikalı serbest stil kayakçı ve Olimpiyat şampiyonu Eileen Gu'nun kolunu tutarak fotoğraf çektirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntülerde Cucinelli'nin daha sonra Gu'nun sol elini iki eliyle kavrayarak havaya kaldırdığı, altın madalyalı sporcunun ise kısa süre sonra elini çektiği görülüyordu.

Hong Kong merkezli Hong Kong 01 adlı yayın organı, geçen ay Cucinelli'nin davranışlarını eleştirerek bu hareketlerin normal sosyal nezaket sınırlarını açıkça aştığını yazdı.

Çin devlet medyasına bağlı The Paper da milyarderin davranışlarını sert sözlerle eleştirdi. Yayın organı, söz konusu iddiaların kültürel farklılıklar gerekçe gösterilerek mazur görülemeyeceğini vurguladı.

The Paper'da yayımlanan başyazıda, “Bir iş insanı, oyunculara karşı açıkça sınırı aştı” ifadeleri kullanıldı.

Yazıda ayrıca, “Kültürel farklılıklar cinsel taciz iddialarına karşı bir kalkan olarak kullanılmamalı. Bir kişinin toplumsal konumu ne kadar yüksek olursa olsun, bu durum onu bir insan olarak uyması gereken temel etik kuralların üzerine çıkaramaz” denildi.

Başyazıda, “Özür dilemesi gerekenler, kendisinden uzak durmaya çalışarak mesafe koyan mağdurlar değil” ifadelerine de yer verildi.

'Kaşmirin Kralı' olarak tanınan Brunello Cucinelli, moda imparatorluğunu sıfırdan kurdu. 1970'lerin sonlarında, 24 yaşındayken mühendislik eğitimini yarıda bırakan Cucinelli, 1978 yılında 550 dolarlık bir borçla ilk renkli kaşmir kazak koleksiyonunu piyasaya sürdü. Bugün markanın bazı kazakları 4 bin 600 sterline kadar ulaşan fiyatlarla satılıyor.

Hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili Brunello Cucinelli'den açıklama istendi.