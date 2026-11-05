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Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı

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Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı Haber Videosunu İzle
Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
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Fatih'te hasta taşıyan ambulansın önünü kesip üzerine çıkan şahıs, 112 ekiplerinin hastaneye ulaşmasını engelledi; duruma tepki gösteren öğretmen ve öğrencilere küfürler savurdu.

Fatih'te bir şahıs, acil hasta taşıyan ambulansın önünü keserek aracın üzerine çıktı. O anlar önleri kesilen sağlık ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı. 

Olay, 112 Acil Sağlık ekibinin hastayı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sırada meydana geldi. Şüphelinin engeli nedeniyle ambulans yoluna devam edemezken, duruma tepki gösteren çevredekiler de şahsın hedefi oldu.

İddiaya göre gözü dönmüş şüpheli, hem sağlık ekiplerine hem de kendisine tepki gösteren öğrenci ve öğretmenlere küfür ve hakaretler savurdu. Ekiplerin hastayı hastaneye ulaştırmasını engelleyen şahıs hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısezgin polat:

Adalet yok adalet olsa bunu yapamazdı

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