Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli futbolcular soluğu kebapçıda aldı. Dorgeles Nene, Matteo Guendouzi ve Romelu Lukaku'nun da aralarında bulunduğu futbolcular, birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyetin ardından sarı-lacivertli futbolcuların tercihi kebapçı oldu. Dorgeles Nene, Matteo Guendouzi ve Romelu Lukaku, maç sonrasında bir araya gelerek yemek yedi.

ZAFER SONRASI KEBAPÇIDA BULUŞTULAR

Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından kebapçıya giden futbolcular, aynı masada yemek yiyip sohbet etti. Sarı-lacivertli yıldızların maç sonrasındaki buluşması dikkat çekti.

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Kaynak: Haberler.com