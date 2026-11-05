Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool karşısında elde ettiği 3-2'lik tarihi galibiyetin yankıları sürüyor. Kadıköy'deki mücadelede ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Archie Brown hakkında İngiltere'den transfer iddiası geldi.

LIVERPOOL'U YIKTI, LIVERPOOL'UN RADARINA GİRDİ

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberine göre, Liverpool'un bir süredir takip ettiği Archie Brown'a ilgisini artırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuyu sol bek transferi için değerlendirdiği belirtildi.