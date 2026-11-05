Hesabına 400 bin TL yatan tesisatçı bankaya gitti! İsim benzerliği çıktı, para sahibine döndü

Hesabına 400 bin TL yatan tesisatçı bankaya gitti! İsim benzerliği çıktı, para sahibine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde su tesisatçısı Adem Akgül, hesabına 400 bin TL yatırıldığını görünce banka şubesine giderek paranın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan incelemede paranın, aynı ad ve soyadını taşıyan başka bir kişiye ait olduğu belirlendi ve tutar gerçek sahibinin hesabına aktarıldı.
SAMSUN'da isim benzerliği nedeniyle hesabına 400 bin TL yatırılan su tesisatçısı Adem Akgül, bankaya başvurarak paranın gerçek sahibinin hesabına aktarılmasını sağladı.
HESABINDAKİ PARAYI GÖRÜNCE BANKAYA GİTTİ
Salıpazarı ilçesinde su tesisatçısı olan Adem Akgül hesabına 400 bin TL yatırıldığını görünce, banka şubesine giderek, paranın kendisine ait olmadığını söyledi.
PARA GERÇEK SAHİBİNE AKTARILDI
Yapılan incelemede 400 bin TL'nin aynı ad ve soyadını taşıyan bir başka kişiye ait olduğu belirlenerek, işlem düzeltildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı