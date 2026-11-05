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Hatay Dörtyol'da sağanak sonrası dereye düşen 12 yaşındaki çocuk hastanede öldü

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Hatay Dörtyol'da sağanak sonrası dereye düşen 12 yaşındaki çocuk hastanede öldü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereye düşen 12 yaşındaki çocuk, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunarak Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk öldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dereye düşen ve 1 kilometre uzaklıkta bulunan 12 yaşındaki Cihan Basemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gece saatlerinde Özerli Mahallesi'nde 10 yaşındaki Cihan Basemir isimli çocuk dereye düştü. Özerli deresinde arama başlatan ekipler yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğu buldu. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak öldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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