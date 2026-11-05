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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde selde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken Bezge Mahallesi'ndeki okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Bir vatandaşın keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bir vatandaşın elindeki keserle sel sularının önünü açmak için verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı. Sel sularının bastığı okulda mahsur kalan öğrencileri ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin farklı ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yayladağı ilçesinde etkisini artıran sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Taşan kanallardan gelen sular yollara ve bazı evlere ulaştı. Su baskının yaşandığı Bezge Mahallesi'nde bulunan okulda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ve Yayladağı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir vatandaşın elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yayladağı Belediyesinden yapılan uyarıda, dere kenarında oturan vatandaşların dikkatli olmalarını ve bu alanlara araç park edilmemesini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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