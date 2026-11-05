AYM, Canan Karatay'a verilen 1 aylık men cezasını ifade özgürlüğü ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi tarafından Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili sözleri nedeniyle aldığı 1 aylık meslekten geçici men cezasının "ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine" hükmedildi. Karatay, meslekten men cezasının yasal dayanağı olmayan hukuksuz bir karar olduğunu vurgulayarak, "Her şeyi susayım ve konuşmayayım diye yapıyorlar. Bilim karşılıklı fikirlerin çakışmasıyla gelişir; susmakla, susturulmakla bilim ve ilim gelişmez" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında aşılarla ilgili sözleri nedeniyle 1 ay meslekten geçici men cezası almıştı. İstanbul Tabip Odası tarafından Prof. Dr. Karatay'ın 1 ay meslekten men edilmesine karar verilmiş ve karar Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı. Karatay'ın karara itirazının ardından Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasını "ifade özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirerek, kararı bozdu. "Tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı" sonucuna varıldığını belirten AYM tarafından ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

"Rockefeller tıbbına karşı illa o uygulanacak diye onların hizmetkarları tarafından suçlanıyorum"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men kararının hukuka aykırı olduğunu dile getirerek, aşılarla ilgili düşüncelerinin arkasında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karatay, hekimliğin belli bir kalıp üzerinden ilerlememesi gerektiğini savunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Zaten kanunsuz bir uygulamaydı. 2018'deki bir konuşmamdan sonra İstanbul Tabip Odası ve idare mahkemesi 1 ay meslekten men cezası verdi. Tabii ki öyle bir şey olmadı; biz bunlara itiraz ettik ve en sonunda 8 sene sonra Yüksek Mahkeme'den karar çıktı ki böyle bir ceza olamaz diye. 'Bu kanunsuz bir hükümdür, Karatay'ın ifadesi serbesttir, ifade hürriyeti vardır' dedi. Çünkü hiçbir yasal dayanağı yok ve yanlış bir karar. Onun için tekrar 14. İdare Mahkemesi'ne geri verdi, 'Alın bunu tekrar gözden geçirin' diye. Çünkü ben bazı aşıların gereksiz olduğunu açıklamıştım, ki yine aynı fikirdeyim. Bunların tehlikeli olduğunu söylemiştim. 60 yıllık bir hekim ve bir akademisyen olarak fikrimi serbestçe söyledim. Bana her zaman bu şekilde maalesef 'Rockefeller tıbbı'nı uygulayanlar ve yalnızca onun önerilerini tıp olarak sananlar bana hücum ediyorlar. Ama hiçbir zaman kazanmadılar, her zaman ben kazandım. Bütün davalar hala devam ediyor, 135 tane davam var. Ben düşündüğümü dile getirdim fakat Rockefeller tıbbına karşı illa o uygulanacak diye onların hizmetkarları tarafından suçlanıyorum. Çünkü bizim okuduğumuz devirde böyle bir şey yoktu 'illa bunlar yapılacak, bunun dışında bir şey yapılınca yanlıştır' diye."

"Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil"

Bilimin farklı düşüncelerin çatışmasıyla gelişeceğine inandığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, tıbbın artık bir 'ticaret' olduğunu belirtti. Karatay, "Herkesin fikri değişiktir ve değişik olmalıdır. Bilim değişik fikirlerle çatışarak gelişir. Benim söylediklerime karşı hiçbir argüman ileri sürmüyorlar, yalnız susayım istiyorlar, konuşmayayım istiyorlar. Neden? Çünkü tıp bir ticaret oldu artık. O ticarete hizmet ediyorlar ve gayet güzel de söylediler: 'Onu konuşturmayın; o konuşunca satışlarımız yüzde 30 düşüyor.' Çünkü tıp bir ticarettir artık. Tıp aslında Aristo'nun da dediği gibi kutsal bir sanattır ve objesi canlı insandır. Biz öyle eğitim gördük ve ben onu uyguladığım için fikrime karşı argüman kabul etmeyebilirler. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Buna karşı bir argüman ve başka bir fikir ileri sürmelerini bekliyorum. İlla konuşmasın diye mücadele ediyorlar ve beni susturuyorlar. Yüksek Mahkeme de 'Böyle bir kanunsuzluk olamaz, Karatay Anayasa'nın 26. maddesine göre fikrini açıkça söylemeye haklıdır, bu hak ihlalidir' dedi. Her şeyi susayım ve konuşmayayım diye yapıyorlar. Bilim karşılıklı fikirlerin çakışmasıyla gelişir; susmakla, susturulmakla bilim ve ilim gelişmez" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı