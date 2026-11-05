İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi

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Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edildi.

İSKENDERUNSPOR İÇİN KARAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karabük İdmanyurdu ile oynanması gereken karşılaşmaya belirlenen ve ilan edilen saatte çıkmayan Hatay temsilcisi hakkında kararını verdi.

KUPADAN İHRAÇ EDİLDİLER

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 10/1. maddesi uyarınca İskenderunspor’un Karabük İdmanyurdu mücadelesinde 3-0 hükmen mağlup sayılmasına hükmetti. Kurul ayrıca sarı-lacivertli ekibin bu sezonki organizasyondan ihraç edilmesine ve önümüzdeki sezon da Türkiye Kupası'nda yer almamasına karar verdi.