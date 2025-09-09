Netanyahu, Doğu Kudüs Saldırısının Ardından Hamas Heyetine Saldırı Talimatı Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırı talimatını dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırı sonrası verdiğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.

Bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.

Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.