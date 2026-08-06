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4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı! Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş

4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı! Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş Haber Videosunu İzle
4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı! Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş
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Afyonkarahisar'da geçtiğimiz Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Y.E.Y'nin ölümündeki düğümü JASAT dedektifleri çözerken, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayda bir başka dehşete düşüren ayrıntı ise çocuğun annesinin, oğlu öldürüldükten sadece 3 gün sonra oğlunun katili ile nikah kıyması oldu.

  • Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar, yüksekten düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
  • JASAT'ın yürüttüğü soruşturmada üvey baba B.K., 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı; dede M.K. ise delil karartma suçundan tutuklandı.
  • Olaydan 3 gün sonra anne Z.K., çocuğun katili olduğu iddia edilen üvey baba B.K. ile resmi nikah yaparak evlendi.

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü belirtilerek hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphesi netlik kazandı.

YÜKSEKTEN DÜŞTÜ DENİLEREK HASTANE KALDIRILDI

Olay, geçtiğimiz 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yunus Emre Yakar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak haşatını kaybetti.

JASAT ANNE DAHİL 5 KİŞİYİ GÖZALTIN ALDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

DEDE OLAYI İTİRAF ETTİ

JASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.'nin kucağında Yunus Emre Yakar'ı getirerek, 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

 ÜVEY BABA ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti.

ÖLMEDEN ÖNCE DE DAYAK YEMİŞ

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.'nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi.

ANNE OĞLUNUN KATİLİYLE 3 GÜN SONRA NİKAH KIYDI

Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı. Anne Z.K.'nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZuzu ysf:

Allah'ın azabı tüm zalimlerin üzerine olsun

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Haber YorumlarıNevin Adanır Adanır:

Dört yavrum var, altı tanede yavrularımın yavrusu var. Her biri için bu yaşta bütün dünyayı yakarım! Ama bunlara söyleyecek ne bir söz nede bir kelime bulamadım. Ey yücelerin yücesi sen yavrularımızı bize bağışla acılarını gösterme. Amiiiin.

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Allah çocuklarınızı ve torunlarınızı bağışlasın; insanlık, annelik sizin yaptığınızı gerektirir. Kadir kıymet bilmiyor insan sıfatında gezenler; varını yoğunu döküp çocuk sahibi olamayanlara bakıp şükretmiyorlar; evlat kıymetini bilmiyorlar.

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Haber Yorumlarıvedat cici:

neden serbest anlamıyorum

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Devir onların devri Muhteşem Türkiye yüzyılı sergisini izliyoruz

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Haber Yorumlarıduygukirkpulat:

bu annenin elinde büyüyeceğine melek olmuş yavrum.. kıyamam..

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Haber YorumlarıMurat Kara:

anne deyil bu çocuğu bilerek evlenmişsin cani ne günahı vardı tüh size

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