4 yaşındaki çocuğun ölümünün altından cinayet çıktı! Anne 3 gün sonra katil üvey babayla evlenmiş

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü belirtilerek hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphesi netlik kazandı.

YÜKSEKTEN DÜŞTÜ DENİLEREK HASTANE KALDIRILDI

Olay, geçtiğimiz 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yunus Emre Yakar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak haşatını kaybetti.

JASAT ANNE DAHİL 5 KİŞİYİ GÖZALTIN ALDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

DEDE OLAYI İTİRAF ETTİ

JASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.'nin kucağında Yunus Emre Yakar'ı getirerek, 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

ÜVEY BABA ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti.

ÖLMEDEN ÖNCE DE DAYAK YEMİŞ

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.'nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi.

ANNE OĞLUNUN KATİLİYLE 3 GÜN SONRA NİKAH KIYDI

Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı. Anne Z.K.'nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı