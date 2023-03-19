Malatya ve Elazığ şimdi de sel ile boğuşuyor! Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Depremin ağır hasar verdiği Malatya'da şimdi de şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Bir süredir etkili olan sağanak yağışlar seli de beraberinde getirirken, bazı noktalarda dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde heyelan meydana geldi, kayalar yollara düştü. Elazığ'da da yağışlar nedeniyle benzer görüntüler kaydedildi. Yağışların ardından Baskil ilçesinde derelere taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Türkiye'nin doğusunu birkaç gündür şiddetli yağışlar esir aldı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da 18 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel şimdi de Malatya ve Elazığ'da etkili oldu.

DERELER TAŞTI, TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Malatya'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor. Kent genelinde etkisi süren sağanak birçok noktada sele dönüşürken, Akçadağ, Kuluncak, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerinde çok sayıda dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

YÜZLERCE BALIK KARAYA VURDU

Akçadağ'ın Aktepe Mahallesi'nde Lökomar mevkiinde taşan göldeki yüzlerce balık ise karaya vururken, sağanak yağışların gün boyu kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

"SEL BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Battalgazi ilçesinin Meydan Mahallesi'ndeki Başharık Caddesi'nde rögarın taşması sonucu, yol göle döndü. Suyun içerisinde yürümek zorunda kalan Sevinç Topal, "Depremden sonra başka bir ile gitmiştim geldim. Memleketi görüp evimi kontrol etmek istedim ama baktım her şey çok kötü. Deprem bir yandan diğer yandan da sel bizi çok etkiledi. Çarşıya gitmek istedim ama gidemedim .Bu nedenle yoldan geçen otomobil sürücülerinden yardım istedim" diye konuştu. Malatya'da gün boyu yağan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmurun salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Darende ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren yağış nedeniyle Hacılar Şeyhli Mahallesi yolunda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Başka bir bölgedeki heyelanda ise yollara kayalar düştü.

YOL GÜZERGAHI DEĞİŞTİRİLİYOR

Emniyet ekipleri, heyelan bölgesinde tedbir alarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, daha önce de heyelan oluşan yolun güzergahının değiştirilmesine karar verildi.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Hacılar Mahalle Muhtarı Müslüm Kaçaman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yolun zarar gördüğünü söyledi. Şiddetli yağışlardan dolayı mahallede farklı zamanlarda da heyelan olduğunu anlatan Kaçaman, "Depremlerden dolayı kayalar da oynamıştı. Yağışlardan dolayı da heyelan oluştu. Yolumuz şu an kapandı. AFAD ekipleri yaptığı inceleme sonucu burasını heyelan bölgesi ilan etti. Yetkili makamlardan yardım bekliyoruz. Heyelandan kaynaklı herhangi bir can kaybımız yoktur." dedi.

KANALDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Doğanşehir ilçesinde ise etkisini sürdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vahap Küçük Meydanı'ndaki kanalda su seviyesi yükseldi. Su birikintileri nedeniyle bazı sürücüler de zor anlar yaşadı.

ELAZIĞ'DA DA DERELER TAŞTI

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Elazığ'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesinde yağışın ardından Kömürhan, Deliktaş ve Situşağı dereleri taştı. Taşkın nedeniyle tarım arazilerini de su bastı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.