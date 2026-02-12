Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Kayseri-Malatya kara yolunda öğrenci servisi tıra arkadan çarptı. Feci kazada serviste bulunan bir öğrencinin velisi hayatını kaybetti, sürücü ile 6 öğrenci yaralandı. Ekipler araçta sıkışan bazı yolcuları güçlükle kurtarırken yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kayseri-Malatya kara yolunun 65'inci kilometresinde bir öğrenci servisi tıra arkadan çarptı.
- Kazada bir kişi öldü ve yedi kişi yaralandı.
- Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri-Malatya kara yolunun 65'inci kilometresi Pınarbaşı ilçesine yakın Bahçecik bayırında sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi tıra arkadan çarptı.
1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 6 YARALI
Kazada serviste bulunan öğrenci velisi Hasan K., hayatını kaybetti. Sürücü dahil D.K., H.Ö., M.K., H.İ.Y., Ü.K. ve R.K. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yolcuları kurtardı. 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.