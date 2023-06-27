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Komandolar 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi! Mağaralardan neler çıktı neler

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Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının sözde eğitim kampı ve barınma üssü olarak kullandığı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getiren komandolar; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu mağaraları da imha etti. Operasyon anbean görüntülenirken mağaradan çok sayıda yaşam malzemesi çıktı.

Van'da terör örgütü Pkk'ya karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Çatak ilçesindeki "Karataş Çukurları"nın olduğu bölgede, mağaralar tek tek belirlenerek bulunan malzemeler imha ediliyor. Zorlu arazide 11 gün boyunca arama çalışması yürüten komandolar; yüklü miktarda silah, mühimmat, yaşam ve tıbbi malzemeyle dolu olan sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı İl Jandarma Komutanlığı timleri, Tendürek Dağı gibi Çatak ilçe sınırlarındaki "Karataş Çukurları" olarak adlandırılan bölgenin de terörden arındırılması için operasyonlar yürüttü. Jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri, ilçe kırsalında geçen yıl yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak" ve "Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu" ile 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Timler, terör örgütü PKK mensuplarının barınma alanı olarak kullandığı 2 bin 733 rakımlı bölgede en son şehit olan uzman çavuşun adının verildiği "Van-Çatak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert" operasyonunu başlattı. Derin vadilerin, engebeli arazilerin bulunduğu bölgede 11 gün boyunca arama tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları, 5 mağara ve 16 sığınak tespit etti. Buralarda yüklü miktarda silah, mühimmat, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçiren güvenlik güçleri, sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

Bölgeye aydınlatma ve görüntüleme sistemleri kurup mevziler inşa ederek güvenliği sağlayan güvenlik güçlerinin zor şartlarda gerçekleştirdiği operasyonu Anadolu Ajansı ekibi görüntüledi. Karataş Çukurları bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağara ve sığınaklarda, yüklü miktarlarda çeşitli silahlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri, el bombaları, akü, tüp, medikal malzemeler ele geçirildi.

İşte nefes kesen operasyondan kareler:

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Jandarma timleri Van'daki 'Karataş Çukurları'nı teröristlerden temizledi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Çatak PKK Van Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Muzaffer Rttuo:

Şehirdekiler daha tehlikeli. Mecliste koltuğu olanları bile var. Kırmızı plakalı siyah mersedeslere biniyolar. Çocukları da yurt dışında okuyor...

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Çetin Yılmaz:

Allahiniza kurban tirnaginiza taş değmesin süngünüz keskin olsun

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Çetin Yılmaz:

Tirnaginiza taş değmesin süngünüz keskin olsun

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