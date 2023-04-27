İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!
Güncel Haberler
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. 40 dairenin bulunduğu 8 katlı apartmandan yükselen alevler İzmir'in birçok yerinden görülürken, bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini ortaya koydu. Fotoğraflarda alevlerin binanın tamamını sardığı görüldü.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, şehrin en lüks sitelerinden birisi olan Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Alevler 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık Orman Bölge Müdürlüğü, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
ALEVLER 8 KATIN TAMAMINI SARDI
Bölgeden gelen fotoğraflar olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde alevlerin binanın 8 katının tamamına sıçradığı, binanın tamamen küle döndüğü görüldü.