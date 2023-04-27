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İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

Güncel Haberler

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. 40 dairenin bulunduğu 8 katlı apartmandan yükselen alevler İzmir'in birçok yerinden görülürken, bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini ortaya koydu. Fotoğraflarda alevlerin binanın tamamını sardığı görüldü.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, şehrin en lüks sitelerinden birisi olan Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Alevler 8 katlı binanın tamamını kısa sürede sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık Orman Bölge Müdürlüğü, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ALEVLER 8 KATIN TAMAMINI SARDI

Bölgeden gelen fotoğraflar olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde alevlerin binanın 8 katının tamamına sıçradığı, binanın tamamen küle döndüğü görüldü.

İşte olay yerinden gelen fotoğraflar:

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen ilk görüntüler çok vahim! Alevler tüm şehri aydınlattı

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen ilk görüntüler çok vahim! Alevler tüm şehri aydınlattı

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen ilk görüntüler çok vahim! Alevler tüm şehri aydınlattı

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen ilk görüntüler çok vahim! Alevler tüm şehri aydınlattı

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen ilk görüntüler çok vahim! Alevler tüm şehri aydınlattı

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

İzmir'in lüks sitesindeki yangından gelen görüntüler çok vahim!

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Narlıdere İzmir Güncel Haberler

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